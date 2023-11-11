Портников: Росія - країна "перемог", головне - Україні такою не стати

Про це журналіст, публіцист і громадський діяч Віталій Портников заявив у суботу, 11 листопада 2023 року в етері Еспресо.

"Бахмут не став ніяким рубіконом, хоча говорили: от якщо росіяни захоплять Бахмут, у них відкриється дорога, - і показували стрілки на картах, а потім виявилося, що Бахмут - це просто Бахмут. Так, до речі, може бути і з Авдіївкою", - наголосив він.

За його даними, багато західних воєнних експертів говорять про те, що захоплення Авдіївки ні до чого істотного не може призвести.

"Я думаю, що росіянам просто потрібно демонструвати якісь дрібні перемоги - це, за великим рахунком, дрібні перемоги, це ідеологічний зміст російської державності. Дуже важливо, щоб ми його не успадковували та не намагалися перетворитися на країну "перемог", як Росія. Адже країна "перемог" - це не та, яка перемагає, а та країна, яка видає за перемогу будь-яку свою дію, - підкреслив громадський діяч. - Якщо вдасться захопити якийсь населений пункт, нехай там від того населеного пункту залишився лише спогад, - о, це перемога, ми в Авдіївці і… ну, і все. Навіть якщо Авдіївки по факту немає, тому тут ситуація абсолютно є логічною, і мені здається, що нам потрібно думати, коли ми говоримо про Донбас, про утримання саме стратегічних позицій, про те, якими можуть бути подальші дії росіян в тому чи іншому напрямку. Маємо усвідомлювати, що ми не можемо піддаватися саме на пропагандистські дії".