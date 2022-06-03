Про це інформують на сайті Національної поліції України.

Відомо, що посадовці Одеської міськради отримували хабарі за надання рекламних послуг. Правоохоронці задокументували декілька фактів одержання посадовцями через посередника хабаря.

"Аби приховати протиправну діяльність, залучили посередників зі сфери надання рекламних послуг. Через них вели перемовини та отримували щомісячну винагороду за невжиття заходів щодо демонтажу об’єктів зовнішньої реклами", - йдеться в повідомленні.

2 червня, посередника затримали під час отримання 3 200 грн.

Під час обшуків домівок фігурантів вилучили 535 тис. гривень та майже 39 тис. доларів з відповідними записами про розподіл коштів, печатки різних підприємств.

Крім того, виявили в одного з посадовців міськради дійсний паспорт РФ.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій засудили на 10 років за хабар $1,1 млн - вирок набув чинності.

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