Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.



Суд визнав винним Юрія Гримчака за статтями - ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4, 5 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище). За свої злочинні діяння колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України проведе за ґратами до 10 років.

Нині вирок суду вже набрав чинності.

У серпні 2019 року експосадовця та його помічника затримала СБУ під час одержання $480 тис. Загалом чиновник вимагав за сприяння у прийнятті рішень уповноваженими особами $1,1 млн від підприємця.