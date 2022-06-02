Ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій засудили на 10 років за хабар $1,1 млн - вирок набув чинності
Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак проведе 10 років за ґратами за багатомільйонний хабар. Вирок суду набрав чинності
Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.
Суд визнав винним Юрія Гримчака за статтями - ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4, 5 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище). За свої злочинні діяння колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України проведе за ґратами до 10 років.
Нині вирок суду вже набрав чинності.
У серпні 2019 року експосадовця та його помічника затримала СБУ під час одержання $480 тис. Загалом чиновник вимагав за сприяння у прийнятті рішень уповноваженими особами $1,1 млн від підприємця.
- Нагадаємо, 14 серпня 2019 року було затримано заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Юрія Гримчака, а також брата його дружини Ігоря Овдієнка. Обох узяли під варту.
- Затриманим закидали вимагання від підприємця $1,1 млн хабара за вплив на ухвалення держслужбовцями рішення на його користь.
- Адвокат Тетяна Матяш заявила, що правоохоронці не зафіксували факт передачі грошей Гримчаку, а нібито виявлені півмільйона доларів - це "календарики".
- ГПУ змінила підозру Юрію Гримчаку з шахрайства на зловживання впливом. ДБР передало справу Гримчака до НАБУ.
- 11 грудня Овдієнка відпустили з-під варти, а 20 грудня стало відомо, що Вищий антикорупційний суд втричі зменшив заставу Гримчаку.
- Пізніше Гримчака випустили з-під варти, зобов'язавши носити електронний браслет і здати паспорт. Згодом Гримчаку змінили цілодобовий домашній арешт на нічний.
- 12 травня ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак заявив, що НАБУ закрило справу проти нього, відкриту за статтею про службове підроблення.
- У Вищому антикорупційному суді під час розгляду справи щодо ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака і його "помічника" прокурор САП оголосив обвинувальний акт.
- 14 лютого 2021 року Вищий антикорупційний суд не продовжив термін дії процесуальних обов’язків, покладених на ексзаступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака.
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