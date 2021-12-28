Посадовців Укрзалізниці підозрюють у розкраданні 12 млн грн на ремонті "Бориспільського експресу"

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



За даними слідства, службові особи АТ "Укрзалізниця" та Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" перебували у змові зі службовими особами комерційних структур, які пролобіювали їх перемогу в процедурах відкритих торгів на закупівлю послуг з капітального ремонту обладнання "Бориспільського експресу".



При цьому капітальний ремонт обладнання рейкових автобусів PESA здійснили із використанням вживаних запчастин неналежної якості та за цінами, що перевищують ринкові.



Організована група осіб заволоділа коштами АТ "Укрзалізниця" у сумі 12 млн грн, які виділили на ремонт обладнання рейкових автобусів. Ці гроші члени організованої групи легалізували шляхом придбання нерухомості, транспортних засобів та обготівкування.



На території низки областей України правоохоронці провели 29 обшуків. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та арешту їх майна.



Прокурора повідомила п'яти посадовцям про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, підробленні офіційних документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).



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