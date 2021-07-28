Посадовців Укрзалізниці судитимуть за розкрадання майже 60 млн грн на фіктивному ремонті поїздів

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.



Згідно з повідомленням, Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно п'ятнадцяти осіб за фактами розкрадання коштів Укрзалізниці в особливо великих розмірах, а також службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Зазначається, що серед обвинувачених колишній виконувач обов'язків голови правління одного з підприємств Укрзалізниці та його колишні заступники, а також колишні і теперішні керівники підрозділів приміських пасажирських перевезень та начальники виробничих підрозділів моторвагонних депо регіональних філій Укрзалізниці.



Слідчі встановили, що службовці Укрзалізниці та її афілійованих підприємств заволоділи грошовими коштами акціонерного товариства під час організації проведення капітальних ремонтів дизель-поїздів, призначених для здійснення приміських пасажирських перевезень.



Зокрема, у період 2015-2016 років посадовці Укрзалізниці залучили фіктивні підприємства. склали та видали завідомо неправдиві документи про нібито здійснення модернізації більше двадцяти дизель-поїздів. При цьому вони достовірно знали, що жодних ремонтних робіт не могло бути проведено через відсутність у підприємця-виконавця необхідних спеціалістів і обладнання. В подальшому це стало підставою для переведення грошей з рахунків Укрзалізниці підприємству-виконавці. При цьому більша частина суми опинилася на рахунках фіктивних підприємствах.



За результатами експертизи, роботи з модернізації не проводилися, а внаслідок дій посадовців Укрзалізниця отримала збиток 58,6 млн грн.



У пресслужбі зазначили, що Офіс генпрокурора в інтересах держави пред'явив цивільний позов до обвинувачених у кримінальному провадженні. Правоохоронці також наклали арешт на нерухоме та рухоме майно, корпоративні права та цінності обвинувачених.

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