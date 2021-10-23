"Пощади не чекайте": Венедіктова попередила про наслідки підробки COVID-сертифікатів

Про це Венедіктова написала у facebook.

За її словами, усім прокурорам наказано взяти справи про підробку сертифікатів на особистий контроль.

"Попереджаю, від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам – такі провадження ми з вами беремо на особистий контроль і методично доводимо до вироків. Фейкові сертифікати – гра в рулетку з повним барабаном. За постріли з цієї зброї ми змусимо відповідати продавців та покупців "липи", - написала Венедіктова.

Вона додала, що динаміка заражень та смертності від коронавірусу б’є антирекорди, а разом з нею і кількість фальсифікованих документів.

"Тим часом продовжує рости і статистика злочинного підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок та міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів, внесення недостовірних даних до електронних баз. Ділки штампують підробки, а "герої", яких не бере ніяка зараза, їх скуповують", - обурилася Венедіктова.

Вона нагадала, що напередодні через таке сумнівне міжнародне свідоцтво про вакцинацію, з яким екснардепка Надія Савченко та її сестра прилетіли до аеропорту "Бориспіль", розпочато кримінальне провадження.

"Половина із майже 800 цьогорічних кримінальних проваджень цієї категорії стосуються саме махінацій з документами про щеплення. В 2021 році на підставі зібраних доказів про підробку результатів тестів та документів про вакцинацію, 104 особам вже повідомлено про підозру, до суду направлено 88 обвинувальних актів. І це тільки початок", - пообіцяла Венедіктова.



Нагадаємо, 16 жовтня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поліція вже порушила щонайменше три провадження через підробку COVID-документів.

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