Поширював проросійські агітаційні листівки на Харківщині: Екснардепу повідомили про підозру
Правоохоронці викрили колишнього народного депутата України, який роздавав жителям Харківської області проросійські агітаційні листівки на підтримку окупантів
Про це інформує Служба безпеки України.
Повідомляється, що зловмисник, екснардеп третього скликання від забороненої комуністичної партії, після початку повномасштабного вторгнення Росії підтримав загарбників та допомагав їм у війні проти України.
Колишній народний обранець роздавав проросійські агітаційні листівки жителям Харківського району й намагався переконати українців у "правильності" дій Москви.
Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій агітатора.
Нині йому повідомлено про підозру за виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України.
Правоохоронці імені не вказують, але, вочевидь, мова йде про Павло Тищенко, народного депутата України 3-го скликання № 53 в списку, керівника проросійської організації Трудова Харківщина. Був членом Комуністичної партії України, депутатом Харківської обласної ради у 2006 році, а у 2014 - учасником та спікером проросійських мітингів.
- До суду скерували справу проти депутата від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа — За життя", який вказав ворогу шлях на Ізюм Харківської області.
- 14 квітня СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ, який на камеру росТБ командував артобстрілом позицій ЗСУ на Луганщині.
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