Про це інформує Служба безпеки України.

Повідомляється, що зловмисник, екснардеп третього скликання від забороненої комуністичної партії, після початку повномасштабного вторгнення Росії підтримав загарбників та допомагав їм у війні проти України.

Колишній народний обранець роздавав проросійські агітаційні листівки жителям Харківського району й намагався переконати українців у "правильності" дій Москви.

Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій агітатора.

Нині йому повідомлено про підозру за виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Правоохоронці імені не вказують, але, вочевидь, мова йде про Павло Тищенко, народного депутата України 3-го скликання № 53 в списку, керівника проросійської організації Трудова Харківщина. Був членом Комуністичної партії України, депутатом Харківської обласної ради у 2006 році, а у 2014 - учасником та спікером проросійських мітингів.