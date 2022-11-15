Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі росіяни знову скерували свою зброю проти Нікопольщини. Обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади "градами" та важкою артилерією. Випустили на мирні міста та села понад 60 снарядів", – розповів керівник ОВА.

За даними керівника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка, у результаті нічних обстрілів у Нікополі пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, господарські споруди, місцеве підприємство, лінії газо- та електромережі. Люди не постраждали.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах обстежують територію.

У ніч на 13 листопада окупанти пошкодили у Нікополі 40 будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач, є поранені.

13 листопада окупанти випустили понад 80 снарядів з РСЗВ по Нікопольській та Марганецькій громадах Дніпропетровської області, є двоє поранених людей.

Вночі 14 листопада росіяни випустили по Нікопольському району Дніпропетровщини понад 60 снарядів із "градів". Через обстріли 45 тис. родин у Марганецькій громаді лишились без води.

14 листопада російські окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Внаслідок цього пошкоджені газогін, електромережі та будинки.

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