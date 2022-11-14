Росіяни обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони: пошкоджені газогін та лінії електромереж
14 листопада російські окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Внаслідок цього пошкоджені газогін, електромережі та будинки
Про це інформує голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"День минув з тривогами та обстрілами. Росіяни здійснили вогневе ураження територій двох громад", – пише Євтушенко.
У Мирівській територіальній громаді постраждало 10 житлових будинків, п'ять господарських споруд, лінії газо- та електромережі.
Також є влучання у населені пункти поблизу Марганця. Внаслідок цього пошкоджені три приватних будинки, господарську споруду та підприємство.
У Дніпропетровській ОВА повідомляють, що рашисти обстріли й Синельниківський район. Пошкоджень зазнали лінії електромережі.
"Через обірвані ворожими снарядами лінії без світла лишилися майже 350 родин. Енергетики працюють – відновлюють електропостачання для мешканців кількох сіл", – пише пресслужба.
14 листопада піротехніки ДСНС знешкодили на Дніпропетровщині 36 вибухонебезпечних предметів.
- У ніч на 13 листопада окупанти пошкодили у Нікополі 40 будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач, є поранені.
- 13 листопада окупанти випустили понад 80 снарядів з РСЗВ по Нікопольській та Марганецькій громадах Дніпропетровської області, є двоє поранених людей.
- Вночі 14 листопада росіяни випустили по Нікопольському району Дніпропетровщини понад 60 снарядів із "градів". Через обстріли 45 тис. родин у Марганецькій громаді лишились без води.
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