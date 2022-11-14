Росіяни обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони: пошкоджені газогін та лінії електромереж

Про це інформує голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"День минув з тривогами та обстрілами. Росіяни здійснили вогневе ураження територій двох громад", – пише Євтушенко.

У Мирівській територіальній громаді постраждало 10 житлових будинків, п'ять господарських споруд, лінії газо- та електромережі.

Також є влучання у населені пункти поблизу Марганця. Внаслідок цього пошкоджені три приватних будинки, господарську споруду та підприємство.

У Дніпропетровській ОВА повідомляють, що рашисти обстріли й Синельниківський район. Пошкоджень зазнали лінії електромережі.

"Через обірвані ворожими снарядами лінії без світла лишилися майже 350 родин. Енергетики працюють – відновлюють електропостачання для мешканців кількох сіл", – пише пресслужба.

14 листопада піротехніки ДСНС знешкодили на Дніпропетровщині 36 вибухонебезпечних предметів.

У ніч на 13 листопада окупанти пошкодили у Нікополі 40 будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач, є поранені.

13 листопада окупанти випустили понад 80 снарядів з РСЗВ по Нікопольській та Марганецькій громадах Дніпропетровської області, є двоє поранених людей.

Вночі 14 листопада росіяни випустили по Нікопольському району Дніпропетровщини понад 60 снарядів із "градів". Через обстріли 45 тис. родин у Марганецькій громаді лишились без води.

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