Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Посилена охорона портів, випуск військових облігацій та зупинка експорту крові: Шмигаль прозвітував про роботу уряду під час воєнного стану

Посилена охорона портів, випуск військових облігацій та зупинка експорту крові: Шмигаль прозвітував про роботу уряду під час воєнного стану

25 лютого, 2022 п'ятниця
20:34
Суспільство Денис Шмигаль

Український уряд випустить в обіг нові військові облігації - на суму в 400 млрд грн

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні відбулось позачергове засідання Уряду України, на якому ми прийняли низку рішень, необхідних для забезпечення армії, стабільної роботи лікарень, критичної інфраструктури в період воєнного стану", - сказав Шмигаль.

У зв’язку з воєнним станом, Державна казначейська служба спільно з Мінфіном здійснять перерозподіл коштів, аби передусім фінансувати посилення національної безпеки й оборони, необхідні першочергові заходи в умовах воєнного стану та платежі.

Також уряд прийняв рішення здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій. 

"У зв’язку з введенням воєнного стану, ми затвердили додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу", - наголосив він.

Урядом прийняте рішення, що кошти, які українці отримали від держави за вакцинацію в рамках програми президента "єПідтримка" можна буде використати для допомоги українській армії. Гроші можна буде направити для допомоги українським військовослужбовцям до Благодійної Організації "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим". Або зарахувавши їх на спеціальний рахунок Національного банку, що відкритий для збору коштів на потреби армії.

Шмигаль зазначив, що порти України переходять під посилену охорону. Кабінет міністрів встановив рівень охорони 3 у морських та річкових портах України, портових засобах, суднах, які мають право плавання під Державним прапором України на період дії воєнного стану. 

"Рішенням уряду на період воєнного стану керівники зони територіальної оборони мають право самостійно приймати рішення, яка гуманітарна допомога треба і скільки. Державна митна служба та прикордонники мають забезпечити невідкладний пропуск такої допомоги для госпіталів, лікарень, Збройних Сил України та сил територіальної оборони", - повідомив Шмигаль.

Також тимчасово зупинено експорт препаратів крові. Міністерство охорони здоров’я буде затверджувати обсяги обов’язкового забезпечення потреб системи охорони здоров’я донорською кров’ю та препаратами крові.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Економіка
Кабмін
військові
війна з Росією
Читайте також:
Петро Порошенко
25 лютого, 2022 п'ятниця
Петро Порошенко в прямому ефірі CNN розказав, що українці стоять в чергах не за хлібом, а за зброєю
25 лютого, 2022 п'ятниця
"Збройні сили України вдарили ракетами по російському військовому аеродрому", – Георгій Тука
війна на Донбасі
25 лютого, 2022 п'ятниця
Росіяни взяли Конотоп і намагаються в обхід Чернігова здійснити наступ на Київ, триває бій за Мелітополь, - Генштаб
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.27
    Купівля 29.27
    Продаж 32.32
  • EUR
    Купівля 32.92
    Продаж 36.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
26 лютого
22:48
Жінка власноруч спалила БТР на Харківщині
22:48
У Білорусі викликають з запасу тих, хто служив. Розсилають повістки, - Арахамія
22:38
Віталій Кличко
У Києві немає окупантів, але є диверсанти, - Кличко
22:29
МВС
МВС просить вимкнути у телефонах геолокацію
21:59
Христо Грозєв
"Ви вже виграли війну", - журналіст-розслідувач Христо Грозєв
21:47
Олексій Арестович
ЗСУ взяли в полон 300 російських строковиків, - Арестович
21:42
Українці ліквідували кадирівського полковника Магомеда Тушаєва й половину його полку, - чеченська опозиція
21:08
Повітрофлотський проспект ввечері
В районі Повітрофлотського проспекту в Києві стріляють з обох сторін. Є відео
20:45
Христо Грозєв
"Якщо донести до російських медіа інформацію про кількість їхніх загиблих, то це завадить планам Путіна", - Христо Грозєв
20:38
Оновлено
Олаф Шольц
Німеччина дозволила експорт свого озброєння: Україна отримає 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 Stinger
20:35
Віталій Портников
Путін очікував за кілька днів отримати "маріонетковий Київ", - журналіст Віталій Портников
20:16
окупант
В Україну заїхали "сплячі групи" диверсантів, які орендували житло
19:59
Зеленський
Азербайджан і Туреччина запропонували організувати переговори України з РФ, - Зеленський
19:57
ООС ЗСУ
У Києві оголосили повітряну тривогу
19:49
Зеленський
Зеленський: Алієв пообіцяв надати Україні пальне для карет швидкої допомоги та ДСНС
19:26
В Україні сигналами тривоги можуть бути церковні дзвони
19:12
У Бердянську російська військова техніка зайняла територію колишнього аеропорту, - міськрада
19:00
На Харківщині окупанти розстріляли рейсовий автобус, п'ятеро людей загинули
18:15
В акваторії Чорного моря ЗСУ збили російський винищувач Су-30 СМ
18:10
СБУ, обшуки
СБУ викрила 7 тис. ботів, які в соцмережах поширювали фейки про бойові дії в Україні
17:52
Нацгвардія захопила в полон начальника штабу однієї із російських військових частин
17:46
танк рф
ЗСУ пояснили, що робити при зустрічі з російськими військовими та як їх зупинити
17:46
хакер
Хакери зламали низку російських держсайтів
17:36
ЗСУ знищили два російські танки під Черніговом, ще кілька захопили
17:20
США розглядають можливість санкцій проти центрального банку РФ, - Bloomberg
17:19
Притула звернувся до українців: хто може доїхати до Києва, купуйте все військове, що є в вашому місті, і везіть на столицю, гроші повертаємо одразу
17:19
Михайло Подоляк
Росіяни намагаються завести переговори в глухий кут ще до їхнього початку, - Подоляк
17:02
Генштаб ЗСУ показав позначки для орієнтації окупантів і закликав їх знищувати
16:56
свічка
У Волновасі на Донеччині через російські "Гради" загинуло 15 цивільних, - голова Донецької ОДА
16:55
$50 - за ліквідованого, $100 - за полоненого: нардеп від "СН" заявив про відкриття "полювання" на росіян у Рівненській області
16:49
Телебачення хакери
На каналах Росії українська музика: хакери зламали телебачення ворогів
16:44
острів Зміїний
Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний живі, - ДПСУ
16:42
протест Японія
У центрі Токіо відбулася кількатисячна акція проти вторгнення РФ в Україну
16:39
Анджей Дуда
Дуда закликав негайно надати Україні статус кандидата на членство в ЄС та доступ до коштів Євросоюзу на відбудову
16:27
Оновлено
Київ
Комендантська година в Києві діятиме з 17:00 26 лютого по ранок 28 лютого
16:23
"Вам потрібно діяти негайно". Володимир Кличко звернувся до цілого світу
16:22
Микола Княжицький
Завдання кожного з нас - безперервно говорити про те, що відбувається в Україні, - нардеп Микола Княжицький
16:20
Оновлено
SWIFT
Угорщина підтримує усі санкції ЄС проти Росії, зокрема відключення від платіжної системи SWIFT, - прем'єр-міністр Орбан
16:08
Росія здійснила авіаудар по селищу поблизу Маріуполя, троє загиблих, - міськрада
16:03
Корабель рф
Корабель РФ знищив свій військовий літак "дружнім вогнем" в акваторії Чорного моря, - ВМС України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV