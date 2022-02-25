Посилена охорона портів, випуск військових облігацій та зупинка експорту крові: Шмигаль прозвітував про роботу уряду під час воєнного стану

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні відбулось позачергове засідання Уряду України, на якому ми прийняли низку рішень, необхідних для забезпечення армії, стабільної роботи лікарень, критичної інфраструктури в період воєнного стану", - сказав Шмигаль.

У зв’язку з воєнним станом, Державна казначейська служба спільно з Мінфіном здійснять перерозподіл коштів, аби передусім фінансувати посилення національної безпеки й оборони, необхідні першочергові заходи в умовах воєнного стану та платежі.

Також уряд прийняв рішення здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій.

"У зв’язку з введенням воєнного стану, ми затвердили додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу", - наголосив він.

Урядом прийняте рішення, що кошти, які українці отримали від держави за вакцинацію в рамках програми президента "єПідтримка" можна буде використати для допомоги українській армії. Гроші можна буде направити для допомоги українським військовослужбовцям до Благодійної Організації "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим". Або зарахувавши їх на спеціальний рахунок Національного банку, що відкритий для збору коштів на потреби армії.

Шмигаль зазначив, що порти України переходять під посилену охорону. Кабінет міністрів встановив рівень охорони 3 у морських та річкових портах України, портових засобах, суднах, які мають право плавання під Державним прапором України на період дії воєнного стану.

"Рішенням уряду на період воєнного стану керівники зони територіальної оборони мають право самостійно приймати рішення, яка гуманітарна допомога треба і скільки. Державна митна служба та прикордонники мають забезпечити невідкладний пропуск такої допомоги для госпіталів, лікарень, Збройних Сил України та сил територіальної оборони", - повідомив Шмигаль.

Також тимчасово зупинено експорт препаратів крові. Міністерство охорони здоров’я буде затверджувати обсяги обов’язкового забезпечення потреб системи охорони здоров’я донорською кров’ю та препаратами крові.



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