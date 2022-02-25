Посилення санкцій та антивоєнна коаліція: Зеленський поговорив з Байденом
Президент Володимир Зеленський поспілкувався з президентом США Джозефом Байденом про посилення санкцій проти Росії та конкретну оборонну допомогу Україні
Про це він написав у Twitter.
"Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з президентом Байденом. Вдячний Америці за потужну підтримку України!" - написав він.
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