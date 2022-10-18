Посилити голос акцій на підтримку України у світі: українці створили нову організацію "KLYCH"
Представники організацій "Повернись живим", "Ukraїner" та "GogolFest" створили організацію "KLYCH", щоб посилити та координувати акції на підтримку України по всьому світу
Про це пише Детектор Медіа.
Засновник "Повернись живим" Віталій Дейнега, менеджерка спільнот "Ukraїner" Софія Анжелюк та івент-менеджерка "GogolFest" Марія Мороз створили організацію, щоб допомагати українським громадам по всьому світу проводити акції на підтримку України.
Проєкт має назву "KLYCH" і вже співпрацює з організаторами найбільших проукраїнських акцій в США, зокрема Нью-Йорку, Бостоні, Чикаго, Остіні, Сан-Антоніо, Атланті та багатьох інших містах.
"На цих вихідних по всьому світу пройшла акція на підтримку захисників України, яку для «Кличу» розробив засновник UA Animals і Gres Todorchuk PR Олександр Тодорчук. У рамках акції українці ставали навколо визначних памʼяток архітектури або дітей, щоб нагадати світу, що сили оборони України зараз захищають не тільки нас, а й всю цивілізацію. Метою акції було спонукання інших країн до якнайшвидшого надання Україні зброї (зокрема ППО). Під егідою "KLYCH" акція пройшла в десятках міст у Сполучених Штатах, а також у європейських містах. ідея акції швидко стала масовою і її підхопили партнерські організації та окремі ініціативи по всьому світу. В результаті акції пройшли в більш ніж сімдесяти містах, зокрема й у Нью-Йорку, Вашингтоні, Бостоні, Чикаго, Торонто, Берліні, Празі, Вільнюсі, Осло, Варшаві", - пишуть у Детектор Медіа.
Стежити за анонсами, щоб узяти участь в наступних акціях та долучитись, можна в соціальних мережах проєкту.
"Крім того, "KLYCH" брав участь в організації акцій в Північній Америці, які проходили у відповідь на обстріли Києва тиждень тому. Організація вже анонсує наступні події, зокрема розгортання найбільшого прапора України в різних містах США та акції в соціальних мережах до Хелловіну, які популяризуватимуть українську культуру та міфологію в США та світі.
- Нагадаємо, ArmUkraineNow: у світі люди масово виходять на акції підтримки України
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.02
Купівля 40.02Продаж 40.79
-
EUR
Купівля 38.44Продаж 39.5
- Актуальне
- Важливе