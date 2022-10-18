Посилити голос акцій на підтримку України у світі: українці створили нову організацію "KLYCH"

Про це пише Детектор Медіа.

Засновник "Повернись живим" Віталій Дейнега, менеджерка спільнот "Ukraїner" Софія Анжелюк та івент-менеджерка "GogolFest" Марія Мороз створили організацію, щоб допомагати українським громадам по всьому світу проводити акції на підтримку України.

Проєкт має назву "KLYCH" і вже співпрацює з організаторами найбільших проукраїнських акцій в США, зокрема Нью-Йорку, Бостоні, Чикаго, Остіні, Сан-Антоніо, Атланті та багатьох інших містах.

"На цих вихідних по всьому світу пройшла акція на підтримку захисників України, яку для «Кличу» розробив засновник UA Animals і Gres Todorchuk PR Олександр Тодорчук. У рамках акції українці ставали навколо визначних памʼяток архітектури або дітей, щоб нагадати світу, що сили оборони України зараз захищають не тільки нас, а й всю цивілізацію. Метою акції було спонукання інших країн до якнайшвидшого надання Україні зброї (зокрема ППО). Під егідою "KLYCH" акція пройшла в десятках міст у Сполучених Штатах, а також у європейських містах. ідея акції швидко стала масовою і її підхопили партнерські організації та окремі ініціативи по всьому світу. В результаті акції пройшли в більш ніж сімдесяти містах, зокрема й у Нью-Йорку, Вашингтоні, Бостоні, Чикаго, Торонто, Берліні, Празі, Вільнюсі, Осло, Варшаві", - пишуть у Детектор Медіа.

Стежити за анонсами, щоб узяти участь в наступних акціях та долучитись, можна в соціальних мережах проєкту.

"Крім того, "KLYCH" брав участь в організації акцій в Північній Америці, які проходили у відповідь на обстріли Києва тиждень тому. Організація вже анонсує наступні події, зокрема розгортання найбільшого прапора України в різних містах США та акції в соціальних мережах до Хелловіну, які популяризуватимуть українську культуру та міфологію в США та світі.

Нагадаємо, ArmUkraineNow: у світі люди масово виходять на акції підтримки України

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