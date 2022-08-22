Посилки через поштомати за 1 гривню: Нова пошта оголосила святковий тариф до Дня Незалежності
До Дня Незалежності Нова пошта зробила відправку на поштомати за 1 гривню
Про це інформує пресслужба Нової пошти.
Клієнти можуть протягом трьох днів відправити та отримати через поштомат посилку як із магазинів, так і від рідних за гривню.
"З 24 по 26 серпня українці зможуть відправляти та отримувати посилки через поштомати Нової пошти лише за 1 гривню. Тариф знижено для поштоматів по всій країні та діє виключно для посилок. Відправка документів за звичайною ціною 45 гривень", - йдеться в повідомленні.
У поштомат можна відправити будь-які речі вагою до 20 кг та розміром 40х60х30 см.
Для отримання послуги за 1 гривню, необхідно оформити посилку 24, 25 або 26 серпня через поштомат. Сплатити може як отримувач, так і відправник - через застосунок.
"Піклуватися про своїх клієнтів для Нової пошти завжди було і є важливим, особливо в часи, коли українці потребують цього найбільше. Саме цю водночас просту і особливу ідею було покладено в акційну пропозицію до Дня Незалежності України", - додають в пресслужбі.
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