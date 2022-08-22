Про це інформує пресслужба Нової пошти.

Клієнти можуть протягом трьох днів відправити та отримати через поштомат посилку як із магазинів, так і від рідних за гривню.

"З 24 по 26 серпня українці зможуть відправляти та отримувати посилки через поштомати Нової пошти лише за 1 гривню. Тариф знижено для поштоматів по всій країні та діє виключно для посилок. Відправка документів за звичайною ціною 45 гривень", - йдеться в повідомленні.

У поштомат можна відправити будь-які речі вагою до 20 кг та розміром 40х60х30 см.

Для отримання послуги за 1 гривню, необхідно оформити посилку 24, 25 або 26 серпня через поштомат. Сплатити може як отримувач, так і відправник - через застосунок.



"Піклуватися про своїх клієнтів для Нової пошти завжди було і є важливим, особливо в часи, коли українці потребують цього найбільше. Саме цю водночас просту і особливу ідею було покладено в акційну пропозицію до Дня Незалежності України", - додають в пресслужбі.

З 15 червня Укрпошта та "Нова пошта" відновили поставки в Україну з китайської платформи Aliexpress.

17 серпня Нова пошта разом із ДСНС України почали розробку роботів-саперів.

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