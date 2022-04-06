Посівна кампанія в Україні проходить з проблемами забезпечення матеріально-технічних ресурсів, - Висоцький

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“Однозначно, в Україні проходить найскладніша посівна за часів незалежності. Маємо надію, що така посівна в нас проходить вперше і востаннє. Цьогорічна посівна кампанія зіткнулась з багатьма проблемами. Зокрема, перша проблема полягає в тому, що багато полів на території України є замінованими, що несе загрозу для аграріїв. Також ми маємо незначні проблеми з наявністю базових матеріально-технічних ресурсів, які потрібні для проведення посівної кампанії,” - пояснив Висоцький



Висоцький наголосив, що є проблеми з достатньою наявністю дизельного палива, мінеральних добрив, насіння та засобів захисту рослин



“Також є певні проблеми з парком сільськогосподарської техніки. В багатьох регіонах України дуже багато знищено сільськогосподарської техніки. Зараз аграрії шукають можливості, щоб закрити потреби один одного. Критичним фактором для проведення посівної кампанії також залишається дизельне паливо. РФ знищує і намагається знищити нафтобази в Україні. Тому, зараз робиться все, щоб забезпечити наших аграріїв достатньою кількістю дизельного палива,” - додав Висоцький

Нагадаємо, станом на 1 квітня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 13 438,4 тис. га, що на 3 477,9 тис. га менше від показника минулого року