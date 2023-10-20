"Посіяти хаос": військовий експерт Грант назвав пріоритети Путіна

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Мета Путіна - завоювати Україну, він і досі хоче це зробити. Путін хоче посіяти хаос всюди, де тільки можливо. Першим його пріоритетом є намір змістити й відвести фокус уваги від України країн-членів НАТО. Другим пріоритетом є те, що Путін хоче роз'єднати ЄС та США. Він розуміє, що країни ЄС залишаються об'єднаними, і це грає не на його користь", - підкреслив Грант.

За словами полковника, Путін хоче, щоб у нього було більше партнерів і союзників.

"У Словаччині, Угорщині, Латвії, Болгарії Путін хоче посіяти своїх маріонеткових очільників у парламентах. Ми не повинні дивитися на цю ситуацію лише, як на війну на полі бою. Так, Путін буде продовжувати вести бойові дії в Україні, але ще дуже багато чого діється, окрім цього", - зауважив Грант.