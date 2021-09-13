Послабили карантин: у Грузії відновили роботу громадського транспорту
У п'яти великих містах- Тбілісі, Батумі, Руставі, Кутаїсі та Зугдіді - відновив роботу громадський транспорт, він не працював місяць
Про це повідомляють "Новини - Грузія".
З ранку почало працювати метро, мікроавтобуси та автобуси, а також канатні дороги. При цьому пасажирів не будуть пускати у транспорт без масок.
За час пандемії коронавірусу громадський транспорт у Грузії припиняв роботу вже чотири рази.
Цього разу через різке погіршення епідситуації робота транспорту була зупинена з 14 серпня. Це рішення викликало протести.
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