Послабили карантин: у Грузії відновили роботу громадського транспорту

Про це повідомляють "Новини - Грузія".

З ранку почало працювати метро, мікроавтобуси та автобуси, а також канатні дороги. При цьому пасажирів не будуть пускати у транспорт без масок.

За час пандемії коронавірусу громадський транспорт у Грузії припиняв роботу вже чотири рази.

Цього разу через різке погіршення епідситуації робота транспорту була зупинена з 14 серпня. Це рішення викликало протести.