"Послали один одного": Ярмоленко зізнався, що розмовляв з Тимощуком після початку повномасштабної війни

Про це повідомляє офіційний ютуб-канал "Динамо".

"Він – доросла людина, зробив свій вибір. Я йому просто зателефонував і запитав, як йому спиться. Ну він сказав, що "точно так само, як і тобі". Я сказав, що тільки я не в Росії. Була просто така розмова, що послали один одного. Про що з… Він не людина для мене. Про що з цим можна говорити? Для мене його немає, просто не існує. Після всього, що дала йому країна – і так вчинити. Просто не хочу на камеру говорити якісь образливі речі. Для мене він мертвий", – відповів Ярмоленко.

Зараз Тимощук працює у тренерському штабі пітерського "Зеніту". Він не засудив російську агресію і продовжує свою роботу у Санкт-Петербурзі.

Що відомо про Андрія Ярмоленка

Ярмоленко повернувся до київського клубу після шестирічної перерви. Він виступав за "Динамо" у 2007-2017 роках. Вінгер перейшов до столичної команди на правах вільного агента.

Попереднім клубом 33-річного футболіста був "Аль-Айн" з ОАЕ, за який він під керівництвом українця Сергія Реброва зіграв 28 матчів, забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.

Ярмоленко також виступав за німецьку "Борусію" з Дортмунда та англійський "Вест Гем". За збірну України зіграв 114 матчів та забив 45 голів.