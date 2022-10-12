Посли ЄС схвалили створення військової місії допомоги Україні, - журналіст
Посли країн Євросоюзу схвалили створення військової місії ЄС щодо надання допомоги Україні, створення місії мають ще схвалити міністри закордонних справ країн Європейського Союзу
Про це повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС сьогодні погодилися створити військову місію ЄС щодо надання допомоги Україні зі штаб-квартирами у Німеччині та Польщі", - написав журналіст.
Він зазначив, що у понеділок створення місії мають схвалити міністри закордонних справ країн ЄС.
Місія має запрацювати якнайшвидше, додав Йозвяк.
- 16 вересня міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції підтвердили свою підтримку Україні в її протистоянні з РФ та закликали до перегляду політики ЄС щодо держави-агресорки. Берлін, Варшава і Париж також погоджуються, що війна Росії проти України "є нападом на нашу європейську модель, засновану на свободі, демократії та порядку та правилах".
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