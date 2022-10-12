Про це повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС сьогодні погодилися створити військову місію ЄС щодо надання допомоги Україні зі штаб-квартирами у Німеччині та Польщі", - написав журналіст.

Він зазначив, що у понеділок створення місії мають схвалити міністри закордонних справ країн ЄС.

Місія має запрацювати якнайшвидше, додав Йозвяк.

16 вересня міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції підтвердили свою підтримку Україні в її протистоянні з РФ та закликали до перегляду політики ЄС щодо держави-агресорки. Берлін, Варшава і Париж також погоджуються, що війна Росії проти України "є нападом на нашу європейську модель, засновану на свободі, демократії та порядку та правилах".

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