Німеччина, Польща і Франція підтримують перегляд політики ЄС щодо Росії
Міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції підтвердили свою підтримку Україні в її протистоянні з РФ та закликали до перегляду політики ЄС щодо держави-агресорки
Про це йдеться у заяві, поширеній зовнішньополітичними відомствами трьох країн.
"Оскільки загарбницька війна Росії проти України знаменує фундаментальний поворот у відносинах між ЄС і Росією, нам необхідно переглянути ключові керівні принципи політики Європейського Союзу щодо Росії", – зазначається в заяві.
Берлін, Варшава і Париж також погоджуються, що війна Росії проти України "є нападом на нашу європейську модель, засновану на свободі, демократії та порядку та правилах".
"Ключовою була і залишається тверда та єдина реакція Європейського Союзу та його держав-членів, які засуджують війну, пропонують притулок біженцям, вживають обмежувальних заходів проти Росії та надають підтримку Україні, зокрема у формі значної військової допомоги. Вкрай важливо продовжувати цей шлях, оскільки європейська допомога є важливою для того, щоб Україна продовжувала боротьбу на захист свого суверенітету та європейських цінностей", – наголошується в заяві.
Серед викликів, які спричинила російська агресія, згадується "використання енергоносіїв як геополітичної зброї", що викликало побоювання в окремих державах-членах ЄС щодо можливого дефіциту газу в поєднанні з високими цінами на енергоносії.
Зовнішньополітичні відомства Німеччини, Польщі та Франції висловили підтримку створенню спеціальної європейської місії з навчання та допомоги для українських військовослужбовців, "яка також забезпечить технічне обслуговування та ремонт військової техніки".
Вони також заявили, що підтримують позов України проти Росії в Міжнародному суді ООН та європейську перспективу України, Молдови й шести держав Західних Балкан.
- У березні СОТ оголосила про те, що скасує режим найбільшого сприяння для Росії й заявку Білорусі на вступ до організації.
- У травні Європейський комітет ВООЗ ухвалив резолюцію від 35 країн-учасниць із пропозицією закрити офіс організації у Москві.
- 15 вересня Німеччина виділила Раді Європи 10 млн євро, щоб закрити дірку в бюджеті після виходу Росії.
- 16 вересня РФ перестала бути учасницею Європейської конвенції про права людини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.84
-
EUR
Купівля 39.66Продаж 40.76
- Актуальне
- Важливе