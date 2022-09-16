Про це йдеться у заяві, поширеній зовнішньополітичними відомствами трьох країн.

"Оскільки загарбницька війна Росії проти України знаменує фундаментальний поворот у відносинах між ЄС і Росією, нам необхідно переглянути ключові керівні принципи політики Європейського Союзу щодо Росії", – зазначається в заяві.

Берлін, Варшава і Париж також погоджуються, що війна Росії проти України "є нападом на нашу європейську модель, засновану на свободі, демократії та порядку та правилах".

"Ключовою була і залишається тверда та єдина реакція Європейського Союзу та його держав-членів, які засуджують війну, пропонують притулок біженцям, вживають обмежувальних заходів проти Росії та надають підтримку Україні, зокрема у формі значної військової допомоги. Вкрай важливо продовжувати цей шлях, оскільки європейська допомога є важливою для того, щоб Україна продовжувала боротьбу на захист свого суверенітету та європейських цінностей", – наголошується в заяві.

Серед викликів, які спричинила російська агресія, згадується "використання енергоносіїв як геополітичної зброї", що викликало побоювання в окремих державах-членах ЄС щодо можливого дефіциту газу в поєднанні з високими цінами на енергоносії.

Зовнішньополітичні відомства Німеччини, Польщі та Франції висловили підтримку створенню спеціальної європейської місії з навчання та допомоги для українських військовослужбовців, "яка також забезпечить технічне обслуговування та ремонт військової техніки".

Вони також заявили, що підтримують позов України проти Росії в Міжнародному суді ООН та європейську перспективу України, Молдови й шести держав Західних Балкан.

У березні СОТ оголосила про те, що скасує режим найбільшого сприяння для Росії й заявку Білорусі на вступ до організації.

У травні Європейський комітет ВООЗ ухвалив резолюцію від 35 країн-учасниць із пропозицією закрити офіс організації у Москві.

15 вересня Німеччина виділила Раді Європи 10 млн євро, щоб закрити дірку в бюджеті після виходу Росії.

16 вересня РФ перестала бути учасницею Європейської конвенції про права людини.

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