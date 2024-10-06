Верховний суд Румунії зняв із президентських виборів проросійську кандидатку

Про це повідомляє Reuters.

Румунія, як член ЄС і НАТО, має провести президентські вибори у два тури 24 листопада і 8 грудня, а між ними відбудуться парламентські вибори.

Майже 20 політиків офіційно взяли участь у виборах, а опитування громадської думки показують, що уподобання виборців дуже фрагментовані. Серед виборців була Діана Шошоаке, яка є лідеркою невеликої ультранаціоналістичної євроскептичної опозиційної партії SOS Румунія.

Зазначається, що Шошоаке, яка під час винесення рішення вела пряму трансляцію на Facebook, заявила своїм підписникам: "Це доводить, що американці, євреї та Європейський Союз змовилися сфальсифікувати румунські вибори ще до їх початку".

Опитування громадської думки показують, що лівий соціал-демократ прем'єр-міністр Марчел Чолаку, швидше за все, пройде до другого туру президентських виборів.

Водночас відповідне рішення викликало занепокоєння щодо демократичних цінностей у кандидатів з усього політичного спектра.