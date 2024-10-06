Верховний суд Румунії зняв із президентських виборів проросійську кандидатку
Верховний суд Румунії виключив проросійську ультраправу політикиню зі списку кандидатів у президенти на майбутніх виборах
Про це повідомляє Reuters.
Румунія, як член ЄС і НАТО, має провести президентські вибори у два тури 24 листопада і 8 грудня, а між ними відбудуться парламентські вибори.
Майже 20 політиків офіційно взяли участь у виборах, а опитування громадської думки показують, що уподобання виборців дуже фрагментовані. Серед виборців була Діана Шошоаке, яка є лідеркою невеликої ультранаціоналістичної євроскептичної опозиційної партії SOS Румунія.
Зазначається, що Шошоаке, яка під час винесення рішення вела пряму трансляцію на Facebook, заявила своїм підписникам: "Це доводить, що американці, євреї та Європейський Союз змовилися сфальсифікувати румунські вибори ще до їх початку".
Опитування громадської думки показують, що лівий соціал-демократ прем'єр-міністр Марчел Чолаку, швидше за все, пройде до другого туру президентських виборів.
Водночас відповідне рішення викликало занепокоєння щодо демократичних цінностей у кандидатів з усього політичного спектра.
- Колишній заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане оголосив, що збирається подати свою кандидатуру на посаду президента Румунії.
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