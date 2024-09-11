Ексзаступник генсека НАТО заявив про намір балотуватися у президенти Румунії

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що 66-річний Джоане планує балотуватися як незалежний кандидат. Його потенційними конкурентами у передвиборчих перегонах також можуть бути прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і спікер сенату Ніколае Чуке.

Джоане вже брав участь у виборах президента Румунії у 2009 році, однак поступився з мінімальною перевагою своєму суперникові Траяну Бесеску.



У 2019 році Джоане отримав посаду заступника генерального секретаря НАТО. У 2021 році його мандат продовжили ще на два роки, а потім ще на рік - до жовтня 2024 року. Тиждень тому він оголосив про свою відставку.

Нагадаємо, що цьогорічні вибори президента Румунії відбудуться 24 листопада. За потреби другий тур організують 8 грудня. А парламентські вибори в країні заплановані на 1 грудня.