ЦАХАЛ оголосив закритою військовою зоною три райони на кордоні з Ліваном
Увечері 6 жовтня ізраїльські військові повідомили про закриту військову зону у Манарі, Їфтаху і Малкії, що на кордоні з Ліваном
Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.
"Після оцінки ситуації райони Манара, Їфтах і Малкія на півночі Ізраїлю були оголошені закритою військовою зоною. Вхід на ці території заборонено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідний наказ підписав командувач Північного командування генерал-майор Орі Гордін.
- 6 жовтня військово-повітряні сили Ізраїлю завдали масованих авіаударів по південному передмістю столиці Лівану. Це стало найбільшою атакою країни на Бейрут.
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