"Найбільша атака": Ізраїль завдав масованого удару по Бейруту
У неділю, 6 жовтня, військово-повітряні сили Ізраїлю завдали масованих авіаударів по південному передмістю столиці Лівану. Це стало найбільшою атакою країни на Бейрут
Про це повідомляє Reuters.
"Вночі від вибухів по всьому Бейруту пронеслися гуркіт і спалахи червоного і білого кольорів, які протягом майже 30 хвилин були видимі за кілька кілометрів", - йдеться у повідомленні.
Як пише видання із посиланням на військових аналітиків з місцевих телеканалів, це була найбільша атака Ізраїлю на Бейрут.
Натомість Ізраїль заявив, що його військово-повітряні сили "провели серію цілеспрямованих ударів по низці об'єктів зберігання зброї та об'єктів терористичної інфраструктури, що належать організації "Хезболла" в районі Бейрута".
- Ввечері, 1 жовтня, іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.
- Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.
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