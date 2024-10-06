"Найбільша атака": Ізраїль завдав масованого удару по Бейруту

Про це повідомляє Reuters.

"Вночі від вибухів по всьому Бейруту пронеслися гуркіт і спалахи червоного і білого кольорів, які протягом майже 30 хвилин були видимі за кілька кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Як пише видання із посиланням на військових аналітиків з місцевих телеканалів, це була найбільша атака Ізраїлю на Бейрут.

Натомість Ізраїль заявив, що його військово-повітряні сили "провели серію цілеспрямованих ударів по низці об'єктів зберігання зброї та об'єктів терористичної інфраструктури, що належать організації "Хезболла" в районі Бейрута".