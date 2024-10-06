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"Найбільша атака": Ізраїль завдав масованого удару по Бейруту

Катерина Єсікова
6 жовтня, 2024 неділя
20:48
Світ Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану

У неділю, 6 жовтня, військово-повітряні сили Ізраїлю завдали масованих авіаударів по південному передмістю столиці Лівану. Це стало найбільшою атакою країни на Бейрут

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

"Вночі від вибухів по всьому Бейруту пронеслися гуркіт і спалахи червоного і білого кольорів, які протягом майже 30 хвилин були видимі за кілька кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Як пише видання із посиланням на військових аналітиків з місцевих телеканалів, це була найбільша атака Ізраїлю на Бейрут.

Натомість Ізраїль заявив, що його військово-повітряні сили "провели серію цілеспрямованих ударів по низці об'єктів зберігання зброї та об'єктів терористичної інфраструктури, що належать організації "Хезболла" в районі Бейрута".

  • Ввечері, 1 жовтня, іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.
  • Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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