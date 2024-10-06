Внаслідок ворожого обстрілу по передмістю Краматорська поранено щонайменше 4 людини, серед них – дитина
Щонайменше 4 людини отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу по Біленькому Краматорської громади, серед них – дитина
Про це повідомляє Краматорська міська рада.
"Щонайменше чотири людини поранені внаслідок обстрілу Біленького Краматорської громади. Серед поранених – одна дитина, постраждалі доставлені в лікарню", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що передмістя Краматорська і саме місто потрапили під вогонь сьогодні зранку і вдень. Пошкоджено підприємство і приватні будинки.
У міській раді закликали людей евакуюватися, адже "безпечних місць на Донеччині не залишилося".
- Вранці 6 жовтня російські окупанти завдали удару по Краматорську. Через ворожий обстріл пошкоджень зазнала будівля державної пожежно-рятувальної частини.
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