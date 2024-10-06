Внаслідок ворожого обстрілу по передмістю Краматорська поранено щонайменше 4 людини, серед них – дитина

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

"Щонайменше чотири людини поранені внаслідок обстрілу Біленького Краматорської громади. Серед поранених – одна дитина, постраждалі доставлені в лікарню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що передмістя Краматорська і саме місто потрапили під вогонь сьогодні зранку і вдень. Пошкоджено підприємство і приватні будинки.

У міській раді закликали людей евакуюватися, адже "безпечних місць на Донеччині не залишилося".