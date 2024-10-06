Гендиректор Telegram Дуров розповів, як його супутниця втратила дитину після його затримання
Генеральний директор Telegram Павло Дуров повідомив, що його супутниця Юлія Вавилова втратила дитину на ранньому терміні вагітності після його затримання
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
За словами Дурова, його затримали у Парижі 27 серпня 2024 року. На третій день утримання в поліцейському відділку, без доступу до зв’язку, він дізнався від свого адвоката про вагітність Вавилової.
"Того дня в мене був черговий багатогодинний допит у поліції. Між запитаннями я поцікавився у свого адвоката, чи прийде на допит моя Юлія. Він відповів, що вона повинна була прийти, але не змогла. Я натиснув на нього, щоб він пояснив причину. "Злякалася? Поїхала з Парижа?", - запитав я. Він завагався. "Вона вагітна", - нарешті сказав він", - розповів Дуров, відтворюючи хронологію подій.
Дурова звільнили пізно ввечері наступного дня. Він дізнався, що за його відсутності, "тиск на Юлію був шаленим". У мережі її звинувачували в причетності до арешту Дурова, поширюючи безпідставні звинувачення, зокрема, у зв'язках з ізраїльською розвідкою.
"Юлія була сильною. Але, на відміну від мене, вона не звикла до ворожості. Вона не створена для війни", - пояснив Дуров.
За словами самої Юлії, вагітність протікала нормально, вона готувалась до батьківства, однак 4 жовтня її лікар повідомив їй жахливу новину. За його словами, серцебиття плоду припинилося на 10-му тижні вагітності.
"Два дні тому вона відвідувала лікаря, який спостерігав її вагітність. У мене був розпал мого 12-годинного робочого дня, коли Юля надіслала мені смайлики, що плачуть, з кабінету лікаря. Я одразу зрозумів, щось з нею не так", - зауважив гендиректор Telegram.
Наступного дня було проведено операцію.
"Нам вдалося впоратися з такою кількістю справ одразу. Але для маленького це було забагато", - підсумувала Юлія.
Арешт засновника Telegram Дурова у Франції
Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.
Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним у Баку.
27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень. Цього ж дня прокурор Парижа продовжив термін утримання Дурова під вартою ще на 48 годин у рамках розслідування кіберзлочинів.
28 серпня стало відомо, що Дурова взяли під судовий нагляд. Його можуть звільнити з-під варти після внесення застави. 31 серпня Дуров під час допиту в Парижі зізнався у зв'язках з французькими спецслужбами.
Після арешту Дурова месенджер почав співпрацювати з поліцією Франції та надав дані, які запитували правоохоронці, й оновив умови використання та політику конфіденційності застосунку.
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