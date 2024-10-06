Гендиректор Telegram Дуров розповів, як його супутниця втратила дитину після його затримання

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

За словами Дурова, його затримали у Парижі 27 серпня 2024 року. На третій день утримання в поліцейському відділку, без доступу до зв’язку, він дізнався від свого адвоката про вагітність Вавилової.

"Того дня в мене був черговий багатогодинний допит у поліції. Між запитаннями я поцікавився у свого адвоката, чи прийде на допит моя Юлія. Він відповів, що вона повинна була прийти, але не змогла. Я натиснув на нього, щоб він пояснив причину. "Злякалася? Поїхала з Парижа?", - запитав я. Він завагався. "Вона вагітна", - нарешті сказав він", - розповів Дуров, відтворюючи хронологію подій.

Дурова звільнили пізно ввечері наступного дня. Він дізнався, що за його відсутності, "тиск на Юлію був шаленим". У мережі її звинувачували в причетності до арешту Дурова, поширюючи безпідставні звинувачення, зокрема, у зв'язках з ізраїльською розвідкою.

"Юлія була сильною. Але, на відміну від мене, вона не звикла до ворожості. Вона не створена для війни", - пояснив Дуров.

За словами самої Юлії, вагітність протікала нормально, вона готувалась до батьківства, однак 4 жовтня її лікар повідомив їй жахливу новину. За його словами, серцебиття плоду припинилося на 10-му тижні вагітності.

"Два дні тому вона відвідувала лікаря, який спостерігав її вагітність. У мене був розпал мого 12-годинного робочого дня, коли Юля надіслала мені смайлики, що плачуть, з кабінету лікаря. Я одразу зрозумів, щось з нею не так", - зауважив гендиректор Telegram.

Наступного дня було проведено операцію.

"Нам вдалося впоратися з такою кількістю справ одразу. Але для маленького це було забагато", - підсумувала Юлія.

Арешт засновника Telegram Дурова у Франції

Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним у Баку.

27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень. Цього ж дня прокурор Парижа продовжив термін утримання Дурова під вартою ще на 48 годин у рамках розслідування кіберзлочинів.

28 серпня стало відомо, що Дурова взяли під судовий нагляд. Його можуть звільнити з-під варти після внесення застави. 31 серпня Дуров під час допиту в Парижі зізнався у зв'язках з французькими спецслужбами.

Після арешту Дурова месенджер почав співпрацювати з поліцією Франції та надав дані, які запитували правоохоронці, й оновив умови використання та політику конфіденційності застосунку.