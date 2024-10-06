"Наповнення бюджету - це робота податкової, а не БЕБ": Непран про ініціативу уряду реформувати Бюро економічної безпеки

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Бюро економічної безпеки не повинно займатись наповненням бюджету. Наповненням бюджету має займатись податкова. БЕБ має створити рівні, прозорі та конкурентні правила для функціонування бізнесу. Щоб не існувало чорних та сірих схем, щоб всі працювали в однакових умовах і щоб ні в кого не було законної переваги. Функція БЕБ полягає не в тому, щоб покарати, а в тому, щоб попередити. Тобто не допустити порушень в діяльності бізнесу", - пояснив Непран.

За словами першого віцепрезидента Торгово-промислової палати України, у БЕБ точно не мають розповідати, на яку суму вони наповнили бюджет.

"БЕБ не має наповнювати бюджет. Ми завжди говорили їм, що їхня функція не полягає в тому, щоб бігати з автоматом й закривати бізнеси, а в тому, щоб попередити порушення. Тобто фактично, якщо бізнес починає працювати з порушенням, саме БЕБ має попередити про наслідки, які можуть бути. Натомість у БЕБ розповідають, скільки грошей вони дали в бюджет України", - додав він.