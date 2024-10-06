Ігор Яковенко: розпад Росії безкровним не буде, але це значно краще, ніж її подальше існування

З відповідною заявою він виступив на XIII Форумі Вільної Росії, що відбувся 4-5 жовтня 2024 року у Вільнюсі (Литва).

"Нинішні губернатори, нинішні голови адміністрацій краще із задоволенням стануть головами окремих республік чи місцевими ханами, ніж продовжать їздити на Стару площу та слухати якогось дрібного клерка з адміністрації президента", - зазначив опозиціонер.

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За словами Яковенка, він "абсолютно переконаний" в "історичній неминучості розпаду Росії", що почнеться після поразки РФ у загарбницькій війні проти України.

"Це для мене очевидний факт. Це перше. Це експертна оцінка. З погляду громадянської оцінки, я думаю, що розпад Росії є меншою загрозою, ніж її існування. Тому що існування російського фашистського рейху - це найтяжчий виклик. Це сьогодні найсерйозніша загроза для людства", - сказав політик.

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"Так, розпад (РФ - ред.) може бути неприємним. Розпад Радянського Союзу тоді теж не був безкровним, ми це знаємо. Але це менша кров. Зараз вже є понад мільйон втрат у цій війні. Вона ще не закінчилася. І я не виключаю, що подальше існування путінського рейху, путінської імперії принесе все нові й нові біди. А ось розпад - так, він, найімовірніше, буде пов'язаний з проблемами, але ці проблеми будуть незмірно меншими, ніж продовження існування фашистського рейху", - підсумував Яковенко.

Чим "Форум Вільної Росії" відрізняється від решти російської опозиції

Організація підтримує збройні підрозділи росіян-добровольців, що воюють у складі Сил оборони України.

Також "Форум" виступає за відмову від нинішньої російської, як вони вважають імперської, символіки - двоголового орла на гербі та прапора у вигляді триколору, оскільки вважають ці державні символи заплямованими веденням під їх егідою агресивних воєн проти сусідів.