Якщо зайти у Білорусь, армія Лукашенка складе зброю, - нардеп Дунда

Про це політик, що входить до складу міжфракційного об'єднання "За деколонізацію Росії", заявив на 13-му "Форумі вільної Росії", який 4-5 жовтня 2024 року проходить у Вільнюсі (Литва), інформує білоруський опозиційний телеканал "Белсат".

"Ми не повинні зупинятися, ми маємо розширювати ці операції. Будь-яке зволікання у цьому напрямі загрожує загибеллю", - наголосив нардеп.

"Моя думка - абсолютно важливо переносити (бойові дії, - ред.) не лише на територію Брянська та Курська, а й до Білорусі. Я глибоко впевнений - якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами до Білорусі, білоруська армія складе свою зброю. А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, не готова захищати їх. Фактично це історія "а-ля Пригожин", - сказав Дунда.

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"Нам, маючи наш досвід і наші знання, потрібно переносити (війну - ред.) та бити там, де Російська імперія є максимально слабкою, по найуразливіших місцях, розхитувати її з усіх боків", - зазначив народний депутат.

При цьому він додав, що, на його думку, Курську операцію слід було проводити одночасно зі спробою контрнаступу в Запорозькій області.