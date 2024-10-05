Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Путін не звернув би увагу на План перемоги Зеленського, якби не одне "але", - Фейгін
Ексклюзив

Путін не звернув би увагу на План перемоги Зеленського, якби не одне "але", - Фейгін

Ірена Моляр
5 жовтня, 2024 субота
14:15
Війна з Росією Зеленський і Путін

Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що Путін поблажливо поставився б до Плану перемоги України, якби не Курська операції ЗСУ на території РФ

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я вам так скажу, Путін взагалі б не звернув увагу на План перемоги Зеленського та його обговорення, якби не одне "але" – Курська область. Якби це стосувалося лінії фронту, допомоги Україні та навіть ударів по території Росії, але все-таки без плацдарму на території РФ, то Путін до цього поставився б поблажливо, як він поставився до Формули миру ще до серпневих подій, до початку операції ЗСУ. Він же зневажливо, з якимось ультимативним нахабним тоном пропонував три умови, які потрібно виконати, аби ці переговори почалися. А зараз мова про два райони в Курській області, майже 1000 кв. км, де зараз тривають бої зі спробами витиснути ЗСУ за межі державного кордону", - зауважив Марк Фейгін.

За його словами, напередодні Саміту миру у Люцерні Путін заявив про три умови: звільнити чотири області в адміністративних кордонах, тобто вивести звідти частини ЗСУ, скасувати всі санкції, а також від початку, ще зі старту переговорів, взяти зобов'язання про позаблоковий статус України.

"Україна поза НАТО та Україна в НАТО – це дві різні України. І всі це прекрасно розуміють.  А ось тут трапилася Курська область. І власне як він далі може себе вести так само нахабно з урахуванням того, що ти до кінця не знаєш, наскільки довго там залишаться війська, які будуть втрати, чи просунуться далі частини ЗСУ, а що як вони ще зайдуть у Брянську область. Вже як два місяці іноземні війська перебувають на території РФ, займають адміністративні центри. І це безумовно – фактор хвилюючий, дратівливий, який впливає на прийняття Путіним рішення. В якомусь сенсі він став обережніше, набагато обережніше й у публічних заявах також, якщо ми не говоримо про ядерний шантаж", - прокоментував політик.

На його думку, Курська область і ситуація, що там склалася, – це найбільший  виклик Путіну за два роки війни.

"Розмови про те, що війна перекинеться на саму Росію, реалізувалися. Якщо рано чи пізно буде рішення бити вглиб території Росії, то абсолютно зрозуміло, що ці удари можуть призвести до продовження операції, в ході якої ЗСУ будуть займати нові території у РФ. Рухатися далі до Курська чи до Курчатова, чи до інших великих міст на території Курської області. Безумовно, це дратівливий фактор, і План перемоги став не просто гаслом, а деякою погрозою. Бо якщо мова йде тільки про Україну - ти звільнюєш свою територію, а тут ти можеш постраждати і населення європейської частини Росії може виявитися об'єктом війни", - резюмував Фейгін.

  • Раніше повідомлялось, що бійцям ФСБ РФ, ймовірно, не вистачає підготовки та обладнання для реагування на наступ української армії в Курській області.
  • В ОТУ "Сіверськ" стверджують, що російські військові обстрілюють населені пункти в Курській області, де немає українських солдатів.
Теги:
Відео
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
НАТО
Курськ
Читайте також:
російські військові
Автор Дар'я Куркіна
4 жовтня, 2024 п'ятниця
Росіяни стратили 93-х українських полонених безпосередньо на полі бою, - Офіс генпрокурора
ЗСУ
Автор Віталій Бесараб
4 жовтня, 2024 п'ятниця
"Дуже складно, маємо багато поранених": речник 110-ї ОМБр Сєкач про Покровський напрямок
Кирило Буданов
Автор Влад Дідусь
4 жовтня, 2024 п'ятниця
"Нам неприємні політичні інтриги": футбольні ультрас виступили проти можливого звільнення Буданова
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.27
    Продаж 45.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
5 жовтня
14:37
Для запобігання загроз підривної діяльності: СБУ проводить безпекові заходи у Сумах
14:18
Хашим Сафі ад-Дін, Хезболла
ЦАХАЛ, імовірно, ліквідував наступного лідера "Хезболли" Сафі ад-Діна
14:15
терористи ХАМАС
ФБР попередило про загрозу терактів у США напередодні річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня
14:05
OPINION
Не втратити стратегію перемоги
13:58
Оновлено
Сили оборони збили російський літак у Костянтинівці на Донеччині
13:54
Держдума РФ. Виступає Володін
"Назад до СРСР": у Кремлі хочуть запровадити податок на бездітність для мешканців ТОТ України
13:44
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Надихнув колишній: розробниця з Португалії створила застосунок, який аналізує, чи закоханий у вас партнер
13:34
білоруські прикордонники
Допомагали незаконно перетинати польсько-білоруський кордон: у Польщі затримали двох українців
13:25
ЗСУ
Українська армія уразила 3 командних пункти росіян
13:12
Саміт ЄС, Віктор Орбан
Орбан пригрозив перевезти нелегальних мігрантів з угорського кордону до головної площі Брюсселя
13:02
аварія
У Хорватії перекинувся фургон з мігрантами: двоє людей загинули, 25 постраждали
12:58
Вугледар
У розвідці Британії назвали ймовірні подальші кроки росіян після захоплення Вугледару
12:28
Оновлено
Київ
Росіяни обстріляли КАБами Краматорськ: у деяких районах зникло світло
12:27
Працювала без медосвіти і не взяла алегропроби: косметологиню із Харкова підозрюють у вбивстві клієнтки
12:04
OPINION
Скандал зі МСЕК у Хмельницькому: Щоб хабарі не брали, треба, щоб їх не давали
11:48
Маріуполь
У Маріуполі окупанти почали ховати свою техніку та особовий склад у "безпечні місця", - "Атеш"
11:22
Прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного
11:16
Ексклюзив
Керченський міст
"В росіян є потреба у поповненні запасів, це не випадковість": речник ВМС Плетенчук про перевезення ракет до ППО в районі Керченського мосту
11:10
Володимир Зеленський
На "Рамштайні" Україна представить партнерам чіткі й конкретні кроки для справедливого закінчення війни, - Зеленський
11:01
Понад 142 тисячі кв. км території України забруднені вибухонебезпечними предметами, - Міноборони
10:57
Фото нового російського безпілотника "Гербера"
Росіяни почали запускати дрони невстановленого типу, які падають під впливом РЕБ, - Повітряні сили
10:25
ЄС виділив Франції €120 млн на викорчування виноградників
10:16
Борис Джонсон
У Британії скасували ще одне інтерв’ю з Джонсоном: у чому причина
10:02
OPINION
Ми вдруге народилися у Вугледарі
10:00
Новини компаній
JYSK запустив акцію-збір на закупівлю спортивного інвентарю для відновлення ветеранів і ветеранок
09:58
Росіяни атакували Малу Токмачку на Запоріжжі: загинули двоє цивільних
09:50
Еммануель Макрон
Макрон закликав світ уникати подвійних стандартів щодо війн в Україні та на Близькому Сході
09:50
Молдова
Молдовські правоохоронці попередили про плани Росії зірвати президентські вибори у країні
08:48
Оновлено
сили ППО
Росіяни вночі атакували Україну і влучили в об'єкт інфраструктури у Миколаєві
08:41
Огляд
Freedom чи vridom, як поділять Європу і де живуть розпусні хлопці – 5 книг не для всіх
08:29
Оновлено
ЗСУ війна фронт
Протягом минулої доби на фронті відбулося 159 боєзіткнень, - Генштаб
08:19
Президента США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
У США демократи підозрюють Нетаньягу у спробі вплинути на вибори президента
08:05
OPINION
Чи треба реформувати МСЕК?
07:46
втрати окупантів
Війська РФ за добу на фронті втратили 8 танків, 72 артсистеми і 1280 окупантів
07:41
Дональд Трамп
Трамп вважає, що Ізраїль повинен вдарити по ядерних об'єктах Ірану
07:24
ППО
Сили ППО за ніч збили 3 з 13 ворожих "шахедів", ще 10 - локаційно втрачені
07:11
аварія на буковині
З початку року в Україні у ДТП загинули майже 2 тисячі людей, - Опендатабот
07:10
Аналітика
ПАРЄ
Тортури в російських тюрмах та загроза нового геноциду українців: які рішення прийняті на осінній сесії ПАРЄ
06:53
Росія з КНДР
КНДР постачає РФ близько трьох млн снарядів на рік - половину того, що використовується в Україні, - Times
06:33
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ тримає у Чорному морі один ракетоносій: загальний залп - до 4 "калібрів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV