Путін не звернув би увагу на План перемоги Зеленського, якби не одне "але", - Фейгін

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я вам так скажу, Путін взагалі б не звернув увагу на План перемоги Зеленського та його обговорення, якби не одне "але" – Курська область. Якби це стосувалося лінії фронту, допомоги Україні та навіть ударів по території Росії, але все-таки без плацдарму на території РФ, то Путін до цього поставився б поблажливо, як він поставився до Формули миру ще до серпневих подій, до початку операції ЗСУ. Він же зневажливо, з якимось ультимативним нахабним тоном пропонував три умови, які потрібно виконати, аби ці переговори почалися. А зараз мова про два райони в Курській області, майже 1000 кв. км, де зараз тривають бої зі спробами витиснути ЗСУ за межі державного кордону", - зауважив Марк Фейгін.

За його словами, напередодні Саміту миру у Люцерні Путін заявив про три умови: звільнити чотири області в адміністративних кордонах, тобто вивести звідти частини ЗСУ, скасувати всі санкції, а також від початку, ще зі старту переговорів, взяти зобов'язання про позаблоковий статус України.

"Україна поза НАТО та Україна в НАТО – це дві різні України. І всі це прекрасно розуміють. А ось тут трапилася Курська область. І власне як він далі може себе вести так само нахабно з урахуванням того, що ти до кінця не знаєш, наскільки довго там залишаться війська, які будуть втрати, чи просунуться далі частини ЗСУ, а що як вони ще зайдуть у Брянську область. Вже як два місяці іноземні війська перебувають на території РФ, займають адміністративні центри. І це безумовно – фактор хвилюючий, дратівливий, який впливає на прийняття Путіним рішення. В якомусь сенсі він став обережніше, набагато обережніше й у публічних заявах також, якщо ми не говоримо про ядерний шантаж", - прокоментував політик.

На його думку, Курська область і ситуація, що там склалася, – це найбільший виклик Путіну за два роки війни.

"Розмови про те, що війна перекинеться на саму Росію, реалізувалися. Якщо рано чи пізно буде рішення бити вглиб території Росії, то абсолютно зрозуміло, що ці удари можуть призвести до продовження операції, в ході якої ЗСУ будуть займати нові території у РФ. Рухатися далі до Курська чи до Курчатова, чи до інших великих міст на території Курської області. Безумовно, це дратівливий фактор, і План перемоги став не просто гаслом, а деякою погрозою. Бо якщо мова йде тільки про Україну - ти звільнюєш свою територію, а тут ти можеш постраждати і населення європейської частини Росії може виявитися об'єктом війни", - резюмував Фейгін.