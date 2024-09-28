Білоруські залізничники: перед ударом по арсеналу РФ у Торопці туди відправили 94 напіввагони з ракетами до ЗРК
Влітку 2024 року режим Лукашенка відправив з Білорусі на склад боєприпасів у російському Торопці (Тверська область) величезну партію ракет до зенітних ракетних комплексів (ЗРК)
Завантаження, рух вантажу й розвантаження відбувалося в кілька етапів за умов "безпрецедентної секретності", заявила незалежна від влади "Спільнота залізничників Білорусі".
"Як відомо з різних джерел, 18 вересня 2024 року була здійснена атака українськими безпілотними літальними апаратами (БПЛА) спершу на 107-й арсенал Головного управління Міністерства оборони Російської Федерації, а за 3 дні на 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації, розташований за 16 км на південь від знищеного 107-го арсеналу під містом Торопець. Незадовго до цього на прилеглу до 23-го арсеналу ГРАУ станцію Стара Торопа здійснювалися доставки боєприпасів із 1562-ї окремої зенітної ремонтно-технічної бази (військова частина 64608 ЗС РБ), розташованої поблизу міста Осиповичі (Білорусь - ред.) та безпосередньо прилеглої до залізничної станції Лапичі", - стверджують білоруські залізничники.
Загальний обсяг вантажу, що відправлявся, становив:
"94 напіввагони з ракетним озброєнням для ЗРК в пакувальних контейнерах, а також 5 вагонів з супроводом і охороною (по 1 критому вагону на кожну відправку)".
Відправлення цих груп напіввагонів, як зазначається, мало місце "наприкінці липня – на початку серпня 2024 року".
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Доставка всього обсягу боєприпасів була реалізована 5 групами (рухомим складами) вагонів, що формувалися в окремі поїзди. За своїм класом вантаж визначався як вибухові матеріали (ВМ) - "небезпечні вантажі класу 1".
"Відстань між станціями відправлення та призначення становить 530 км. Орієнтовний час доставки - 3 доби. Завантаження одного піввагону складало від 20 до 30 тонн", - наголошує "Спільнота залізничників Білорусі".
Враховуючи, що відправлено було 94 напіввагони, може йтися про озброєння сумарною вагою 1 880 - 2 820 тонн.
"Додатково від наших джерел відомо, що окрім зазначених відправок на станцію Стара Торопа (23-й арсенал ГРАУ МО РФ) було заплановано ще низку поставок, які на даний час призупинено, ймовірно, через атаки українських БПЛА на зазначені арсенали зберігання, що були кінцевою точкою маршруту вантажу", - додають залізничники Білорусі.
- Удари про прилеглих до російського Торопця військових складах здійснювалися українськими дронами.
- Як заявив речник президента Сергій Никифоров, про дозвіл Заходу бити вглиб РФ ракетами виробництва США та Європи "першими дізнаються росіяни".
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