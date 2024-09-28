"Першими дізнаються росіяни": у Зеленського відповіли, коли оприлюднять відповідь на прохання України бити вглиб РФ
Президент України Володимир Зеленський завершив переговори з міжнародними партнерами щодо можливості бити вглиб РФ їхньою зброєю, однак офіційне оголошення про будь-яке рішення буде зроблено після його фактичної реалізації
Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами прессекретаря президента Сергія Никифорова, першими про рішення дізнаються росіяни.
"Першими про дозвіл бити вглиб Росії дізнаються росіяни. А вже потім буде зроблене офіційне оголошення. Остаточного рішення для вас я зараз не маю", - заявив він.
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Никифоров підтвердив, що Зеленський провів консультації з ключовими союзниками, включаючи США, Велику Британію, Францію та Італію.
"Хоча зараз немає однозначного дозволу, але є цей величезний тиск на партнерів з боку України. Ми сподіваємось, що партнери піддадуться", - підкреслив прессекретар.
Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ
CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".
Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.
Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.
3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.
6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".
10 вересня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснять спільний візит до України цього тижня.
19 вересня речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють разом із союзниками можливість надання дозволу Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії.
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