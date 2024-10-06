Іран втратив зв'язок з керівником своєї спецслужби "Кудс", яка допомагає ліванській "Хезболлі", - Reuters
Іранські спецслужби втратили зв'язок з командиром підрозділу "Кудс" Есмаелом Каані після ударів Ізраїлю по Бейруту наприкінці минулого тижня
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Один з іранських високопосадовців заявив, що Каані під час ударів Ізраїлю перебував у південному передмісті Бейрута, відомому як Дахіє. Натомість інших чиновник каже, що Каані поїхав до Лівану після вбивства лідера "Хезболли" Хасана Насралли.
На запитання про повідомлення про те, що Каані міг бути вбитий під час ізраїльського удару в Бейруті, ізраїльський військовий речник підполковник Надав Шошані сказав, що результати ударів ще оцінюються.
"Коли ми матимемо більш конкретні результати цього удару, ми ними поділимося. Є багато питань, хто там був, а хто ні", - заявив речник.
Довідка. "Кудс" - одна з п'яти гілок іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), що спеціалізується на нетрадиційних засобах ведення війни та військових розвідувальних операціях.
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Напередодні The Guardian повідомило, що ЦАХАЛ готує відповідь на ракетну атаку Ірану, попередивши, що вона буде "серйозною і значною".
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