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Зеленський наклав санкції та трьох бізнесменів, підозрюваних у контрабанді

Катерина Єсікова
6 жовтня, 2024 неділя
20:37
Суспільство Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти трьох громадян та 18 українських компаній

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Про це йдеться на сайті президента.

Зазначається, що обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років.

Відповідні санкції були введені проти громадянина Німеччини Олександра Акста та двох українців Валерія Фальковського і Владислава Студенця. 

Також обмеження були накладені проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, що зареєстровані в Україні, зокрема, проти "Герман логістик сервіс", "Преміум пакет ГМБХ енд Ко. КГ", "Торг інвест захід", "Рейніз трейдгруп", "Блокріал", "Укрвікбуд", "Мітракорт", "Грандміст", "Боненторг", "Будівельна фірма "Рембудмонтаж", "Гріно імпекс", "Прайм трейдент", "Клайд-індастрі", "Ареома", "Бізнестрек", "Альфагалактик", "Барітренд" і "Ленокс трейдінг".

Що відомо про тих, хто потрапив під санкції

Громадянин Німеччини Олександр Акст є власником поштового оператора "Преміум пакет", а громадяни України, бізнесмени Валерій Фальковський і Владислав Студинець, відомі в Одесі як топові контрабандисти, пише одеське видання "Інтент".

Водночас Валерій Фальковський - колишній начальник відділу митного оформлення №3 митного поста "Одеса-вантажний". 

Зауважимо, що у 2021 році тодішній секретар РНБО Олексій Данілов називав Акста, Фальковського та Студинця "контрабандистами".

  • Велика Британія у четвер, 26 вересня, запровадила санкції проти п'яти суден та двох компаній, пов'язаних з експортом російського скрапленого природного газу (СПД).

Теги:
Україна
РНБО
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
Економіка
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