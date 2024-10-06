Зеленський наклав санкції та трьох бізнесменів, підозрюваних у контрабанді
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти трьох громадян та 18 українських компаній
Про це йдеться на сайті президента.
Зазначається, що обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років.
Відповідні санкції були введені проти громадянина Німеччини Олександра Акста та двох українців Валерія Фальковського і Владислава Студенця.
Також обмеження були накладені проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, що зареєстровані в Україні, зокрема, проти "Герман логістик сервіс", "Преміум пакет ГМБХ енд Ко. КГ", "Торг інвест захід", "Рейніз трейдгруп", "Блокріал", "Укрвікбуд", "Мітракорт", "Грандміст", "Боненторг", "Будівельна фірма "Рембудмонтаж", "Гріно імпекс", "Прайм трейдент", "Клайд-індастрі", "Ареома", "Бізнестрек", "Альфагалактик", "Барітренд" і "Ленокс трейдінг".
Що відомо про тих, хто потрапив під санкції
Громадянин Німеччини Олександр Акст є власником поштового оператора "Преміум пакет", а громадяни України, бізнесмени Валерій Фальковський і Владислав Студинець, відомі в Одесі як топові контрабандисти, пише одеське видання "Інтент".
Водночас Валерій Фальковський - колишній начальник відділу митного оформлення №3 митного поста "Одеса-вантажний".
Зауважимо, що у 2021 році тодішній секретар РНБО Олексій Данілов називав Акста, Фальковського та Студинця "контрабандистами".
- Велика Британія у четвер, 26 вересня, запровадила санкції проти п'яти суден та двох компаній, пов'язаних з експортом російського скрапленого природного газу (СПД).
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