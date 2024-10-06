Зеленський наклав санкції та трьох бізнесменів, підозрюваних у контрабанді

Про це йдеться на сайті президента.

Зазначається, що обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років.

Відповідні санкції були введені проти громадянина Німеччини Олександра Акста та двох українців Валерія Фальковського і Владислава Студенця.

Також обмеження були накладені проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, що зареєстровані в Україні, зокрема, проти "Герман логістик сервіс", "Преміум пакет ГМБХ енд Ко. КГ", "Торг інвест захід", "Рейніз трейдгруп", "Блокріал", "Укрвікбуд", "Мітракорт", "Грандміст", "Боненторг", "Будівельна фірма "Рембудмонтаж", "Гріно імпекс", "Прайм трейдент", "Клайд-індастрі", "Ареома", "Бізнестрек", "Альфагалактик", "Барітренд" і "Ленокс трейдінг".

Що відомо про тих, хто потрапив під санкції

Громадянин Німеччини Олександр Акст є власником поштового оператора "Преміум пакет", а громадяни України, бізнесмени Валерій Фальковський і Владислав Студинець, відомі в Одесі як топові контрабандисти, пише одеське видання "Інтент".

Водночас Валерій Фальковський - колишній начальник відділу митного оформлення №3 митного поста "Одеса-вантажний".

Зауважимо, що у 2021 році тодішній секретар РНБО Олексій Данілов називав Акста, Фальковського та Студинця "контрабандистами".