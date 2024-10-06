Єдиний шлях припинення війни - знищення режиму в Москві, - російський опозиціонер Пономарьов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Через це зараз відбувається і широкомасштабне вторгнення, і взагалі почалася війна у 14-му році саме через те, що не змінився вчасно режим у Росії. Ми, звичайно, намагалися, але маємо те, що маємо. Але зараз питання не у тому, що робилося в минулому, зараз питання у тому, що робити в майбутньому. І в майбутньому для того, щоб припинити цю війну, іншого шляху окрім того, щоб знищити режим у Москві, просто не існує. Тобто у нас немає такого питання, чи це відбудеться, чи не відбудеться, питання у тому, що потрібно це робити. І, звичайно, треба констатувати, що російська так звана опозиція не змогла змінити режим, я вважаю, що вона і не зможе цього зробити в майбутньому", - вважає він.

Ілля Пономарьов вважає, що повномасштабне вторгнення дало новий поштовх для можливої революції у Росії.

"Але початок широкомасштабного вторгнення дав інший шанс зробити нове озброєне формування, збройні підрозділи, які складені з російських громадян, створити партизанський рух всередині країни, який зараз співпрацює з українськими службами по нафтопереробних заводах, по авіаційних базах, по інших справах, які відбуваються всередині Росії. І треба нарощувати це, треба зміцнювати це і треба просто переходити до того, щоб відбулися революційні події. І коли ми будемо згадувати минуле в інших країнах, то ми легко згадаємо, коли відбувалися на фоні війни революції, наприклад, в Німеччині після Першої світової війни. Так само ми можемо згадати приклади, коли нічого не відбулося після поразки, наприклад, в Іраку після першої Бурі в пустелі. Саме тому треба зробити так, щоб зараз ці зміни відбулися, і ми можемо це зробити, у нас все в руках є", - зазначив російський опозиціонер.