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Головна Війна з Росією "На Заході вміють рахувати гроші": експерт Цибулько пояснив, чому тимчасово окуповані території України можуть залишити під контролем Росії
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"На Заході вміють рахувати гроші": експерт Цибулько пояснив, чому тимчасово окуповані території України можуть залишити під контролем Росії

Віталій Бесараб
6 жовтня, 2024 неділя
12:28
Війна з Росією НАТО

Політичний експерт Володимир Цибулько вважає, що на Заході розглядають варіант замороження війни по лінії розмежування, що призведе до ще більшого навантаження на бюджет Росії

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Коли сьогодні починають говорити про різні варіанти закінчення бойових дій, зокрема, з варіантом вступу до НАТО України як це було з ФРН, то мається на увазі спроба підсікати на протиході самого Путіна. Оскільки, Путін всі роки війни стверджує, що війна потрібна, щоб не допустити вступу України до НАТО. Якщо Україна стане членом НАТО, то і причина війни зникне. Тобто, фактично Путіна вкотре хочуть виставити не договороздатним для того, щоб перейти на інший етап. Зокрема, знищення путінського режиму", - пояснив Цибулько.

За словами експерта, замороження війни призведе до того, що санкції проти РФ будуть продовжуватись.

"В будь-якому випадку варіант замороження війни по лінії розмежування з одного боку є раціональним. Європейці й американці дуже добре вміють рахувати гроші. Оскільки, всі ці знищені інфраструктурно регіони можуть повиснути на бюджеті РФ, який і так буде скорочуватись. Тим більше, що це є підставою зберігати санкції проти Росії. З іншого боку Україна отримає захист НАТО. До прикладу, Велика Британія в Очакові будувала командний центр Військово-морських сил, який може використовувати й НАТО. Тому скоріше за все, варіант замороження війни може передбачати розміщення західного контингенту військ на території України", - додав він.

  • У вересні глава МЗС Німеччини Бербок окреслила ключові моменти можливих мирних переговорів між Україною та РФ.
  • Крім того, міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що його країна не має так званого мирного плану щодо завершення війни в Україні, але підтримує зв'язок як із Києвом, так і з Москвою.

Теги:
Україна
Росія
ЄС
російська армія
Захід
окуповані території
окупанти
НАТО
Військові новини
переговори з РФ
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