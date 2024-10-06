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Головна Технології Натхнений культовою Tesla CyberTruck: американська компанія розробила бігову доріжку, якою можна ходити під час роботи за столом

Натхнений культовою Tesla CyberTruck: американська компанія розробила бігову доріжку, якою можна ходити під час роботи за столом

Марія Науменко
6 жовтня, 2024 неділя
15:35
Технології

Компанія Urevo, відомий виробник бігових доріжок, презентувала свою нову розробку – CyberPad – ультракомпактний тренажер, дизайн якого навіяний футуристичним автомобілем Tesla CyberTruck. Його можна використовувати, навіть працюючи за столом

Зміст

Про це повідомляє New Atlas.

Згідно з повідомленням, CyberPad доступна у двох варіантах – для дому та для офісу, відрізняється компактними розмірами (від 102х64х24 см до 121х59,9х22 см) та вагою близько 32 кг. Попри невеликі габарити, тренажер здатний витримувати навантаження до 120 кг.

Визначальна відмінність між домашньою та офісною моделями полягає у розмірі бігового полотна. Обидві моделі оснащені безщітковим двигуном потужністю 2,5 к.с., що забезпечує доволі тиху роботу.

Крім того, CyberPad має інтегрований дисплей, а також бездротовий пульт дистанційного керування з відображенням визначальних показників тренування, таких як швидкість, нахил, час, дистанція, калорії.

Функція дев'ятирівневого регулювання нахилу дозволяє досягти максимального нахилу 14%. Максимальна швидкість обмежена 6 км/год. 

CyberPad вже доступна для попереднього замовлення на Kickstarter. Очікується, що масове виробництво розпочнеться у листопаді, а відправлення замовлень – у грудні. Ціна домашньої моделі починається від 349 доларів, а офісної – від 449 доларів.

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Теги:
Світ
Наука
США
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