Окупанти скинули три КАБи на Костянтинівку: одна людина загинула, є поранені
Сьогодні вдень російські окупанти скинули три КАБи на Костянтинівку, що на Донеччині. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дві отримали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"1 людина загинула і 2 поранені – такі попередні наслідки ударів по Костянтинівці. Сьогодні вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби", - повідомив Філашкін.
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За його даними, пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю, крамницю, кав'ярню, банк, пошту і лінію електропередачі.
Фото: Вадим Філашкін
Фото: Вадим Філашкін
Фото: Вадим Філашкін
"На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби", - додав очільник ОВА.
- 5 жовтня 2024 року Сили оборони України збили російський літак на Донеччині поблизу Костянтинівки.
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