Окупанти скинули три КАБи на Костянтинівку: одна людина загинула, є поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"1 людина загинула і 2 поранені – такі попередні наслідки ударів по Костянтинівці. Сьогодні вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби", - повідомив Філашкін.

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За його даними, пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю, крамницю, кав'ярню, банк, пошту і лінію електропередачі.

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін

5 жовтня 2024 року Сили оборони України збили російський літак на Донеччині поблизу Костянтинівки.

"На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби", - додав очільник ОВА.