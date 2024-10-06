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Начальник Генштабу Баргилевич повіз деталі Плану перемоги до Вашингтону, - Зеленський

Катерина Ганжа
6 жовтня, 2024 неділя
21:00
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відправив до Сполучених Штатів начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та віцепрем'єрку з євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину. Вони мають представити у Вашингтоні деталі Плану перемоги

Зміст

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Я відправив наших представників у Вашингтон – начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину", - зазначив Зеленський.

Президент також розповів, що наступного тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спільно з іншими військовими та представниками Міністерства оборони працюватиме з партнерами України щодо деталей Плану перемоги.

"Військових пунктів Плану та стратегічних безпекових", - уточнив президент.

  • Президент України Володимир Зеленський 26 вересня прибув до Капітолію для зустрічі з американськими сенаторами від Республіканської та Демократичної партій. Потім він зустрівся в Білому домі з президентом США Джо Байденом та презентував йому План перемоги.
Теги:
Світ
політика
Володимир Зеленський
США
Перемога України
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