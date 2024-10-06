Начальник Генштабу Баргилевич повіз деталі Плану перемоги до Вашингтону, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Я відправив наших представників у Вашингтон – начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину", - зазначив Зеленський.

Президент також розповів, що наступного тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спільно з іншими військовими та представниками Міністерства оборони працюватиме з партнерами України щодо деталей Плану перемоги.

"Військових пунктів Плану та стратегічних безпекових", - уточнив президент.