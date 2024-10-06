Начальник Генштабу Баргилевич повіз деталі Плану перемоги до Вашингтону, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відправив до Сполучених Штатів начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та віцепрем'єрку з євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину. Вони мають представити у Вашингтоні деталі Плану перемоги
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.
"Я відправив наших представників у Вашингтон – начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину", - зазначив Зеленський.
Президент також розповів, що наступного тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спільно з іншими військовими та представниками Міністерства оборони працюватиме з партнерами України щодо деталей Плану перемоги.
"Військових пунктів Плану та стратегічних безпекових", - уточнив президент.
- Президент України Володимир Зеленський 26 вересня прибув до Капітолію для зустрічі з американськими сенаторами від Республіканської та Демократичної партій. Потім він зустрівся в Білому домі з президентом США Джо Байденом та презентував йому План перемоги.
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