Іран скасував низку авіарейсів у ніч проти 7 жовтня

Про це повідомляє іранська агенція IRNA.

Увечері 6 жовтня Джафар Язарло оголосив, що рейси будуть призупинені через експлуатаційні обмеження.

Він порадив пасажирам уточнювати розклад своїх рейсів у відповідних авіакомпаній і підтверджувати свої плани подорожі перед тим, як прямувати в аеропорт.

Водночас він запевнив пасажирів, що вони не повинні турбуватися про вартість квитків, а в разі потреби всі витрати на квитки будуть відшкодовані.