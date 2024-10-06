Іран скасував низку авіарейсів у ніч проти 7 жовтня
Речник Організації цивільної авіації Ірану Джафар Язарло заявив, що деякі рейси по країні будуть призупинені з 21:00 до 06:00 (за місцевим часом)
Про це повідомляє іранська агенція IRNA.
Увечері 6 жовтня Джафар Язарло оголосив, що рейси будуть призупинені через експлуатаційні обмеження.
Він порадив пасажирам уточнювати розклад своїх рейсів у відповідних авіакомпаній і підтверджувати свої плани подорожі перед тим, як прямувати в аеропорт.
Водночас він запевнив пасажирів, що вони не повинні турбуватися про вартість квитків, а в разі потреби всі витрати на квитки будуть відшкодовані.
- Напередодні The Guardian повідомило, що ЦАХАЛ готує відповідь на ракетну атаку Ірану, попередивши, що вона буде "серйозною і значною".
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