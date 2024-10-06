У Сімферополі лікаря заарештували за рінгтон "Червона калина"

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Російський Telegram-канал "Крымский СМЕРШ", який допомагає спецслужбам РФ переслідувати кримчан із проукраїнською та антивоєнною позицією, опублікував відео, зняте силовиками під час слідчих дій.

Так, на відео видно, як кілька озброєних силовиків приходять додому до лікаря Андрія Перелигіна, але не застають його там. На іншому - силовики вже перебувають у робочому кабінеті лікаря та разом з ним складають протоколи.

"Андрій Віталійович чекав на ЗСУ, персонал лікарні повідомляв, що скоро армія України звільнить Крим, а всіх прихильників "русского мира" повісять. Також він неприємно відгукувався про учасників "СВО", грубив їм і називав окупантами. На телефоні як рінгтон стояв гімн забороненого "Азова" "Червона калина", були заставки націоналістичного змісту", - написав російський канал.

Натомість Київський районний суд Сімферополя визнав Андрія Перелигіна винним за двома статтями - 20.3.3 КоАП РФ (дискредитація Збройних сил Росії) та частини 1 статті 20.3 КоАП РФ (пропаганда чи публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки).

Суддя призначив лікарю покарання у вигляді 15 діб адмінарешту та штрафу в 50 тисяч рублів.