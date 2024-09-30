Путін підписав указ про призов до армії РФ 133 тис. осіб
Російський диктатор Володимир Путін 30 вересня підписав указ про проведення осіннього призову до армії РФ, у межах якого мають залучити 133 тис. осіб
Відповідний указ оприлюднило міноборони РФ.
У документі йдеться, що осінній призов здійснюватимуть із 1 жовтня до 31 грудня 2024 року, а призиватимуть росіян віком 18-30 років, котрі не перебувають у запасі та підлягають призову на військову службу.
Також в указі зазначено, за три місяці мають призвати 133 тис. осіб.
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