Путін підписав указ про призов до армії РФ 133 тис. осіб

Відповідний указ оприлюднило міноборони РФ.

У документі йдеться, що осінній призов здійснюватимуть із 1 жовтня до 31 грудня 2024 року, а призиватимуть росіян віком 18-30 років, котрі не перебувають у запасі та підлягають призову на військову службу.

Також в указі зазначено, за три місяці мають призвати 133 тис. осіб.