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Головна Світ Арабський терорист відкрив вогонь на автовокзалі Беер-Шеви в Ізраїлі: загинула 25-річна жінка, є поранені, нападника застрелили

Арабський терорист відкрив вогонь на автовокзалі Беер-Шеви в Ізраїлі: загинула 25-річна жінка, є поранені, нападника застрелили

Ксенія Золотова
6 жовтня, 2024 неділя
15:48
Світ на автовокзалі Беер-Шеви в Ізраїлі

У неділю, 6 жовтня, на автовокзалі міста Беер-Шева в Ізраїлі арабський терорист влаштував стрілянину, в результаті якої від поранень загинула 25-річна жінка, ще 11 людей постраждали. Нападника застрелили

Зміст

Про це повідомляє Times of Israel.

Служба швидкої допомоги повідомила, що медики надали допомогу 11 людям, пораненим під час теракту на центральній автостанції Беер-Шеви,  25-річна жінка згодом померла від поранень.

Серед постраждалих, доставлених до лікарні, у стані середньої тяжкості - жінка віком 20 років та четверо чоловіків у віці 20 років, усі вони отримали вогнепальні поранення.

Ще п'ятеро постраждалих у нормальному стані після поранення осколками скла або забоїв. Троє людей в шоковому стані.

Терорист, який здійснив напад, був застрелений. Поліція з'ясовує, чи терорист лише стріляв, чи також нападав із ножем.

  • Федеральне бюро розслідувань (ФБР) оприлюднило попередження про підвищену загрозу терористичних актів у Сполучених Штатах напередодні річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Теги:
Ізраїль
Близький Схід
терорист
тероризм
Війна в Ізраїлі
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