Арабський терорист відкрив вогонь на автовокзалі Беер-Шеви в Ізраїлі: загинула 25-річна жінка, є поранені, нападника застрелили

Про це повідомляє Times of Israel.

Служба швидкої допомоги повідомила, що медики надали допомогу 11 людям, пораненим під час теракту на центральній автостанції Беер-Шеви, 25-річна жінка згодом померла від поранень.

Серед постраждалих, доставлених до лікарні, у стані середньої тяжкості - жінка віком 20 років та четверо чоловіків у віці 20 років, усі вони отримали вогнепальні поранення.

Ще п'ятеро постраждалих у нормальному стані після поранення осколками скла або забоїв. Троє людей в шоковому стані.

Терорист, який здійснив напад, був застрелений. Поліція з'ясовує, чи терорист лише стріляв, чи також нападав із ножем.