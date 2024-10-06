Як у Грузії опозиції перемогти проросійську владу: пояснює політолог Володимир Копчак

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Тут багато що спізніло відбувається, час втрачений тотально, можна про 10 років казати 12 - весь час правління Грузинської мрії. Головний посил звучить таким чином: "Прийдіть на вибори". Тобто ті люди, які протестували проти закону про іноагентів, їм просто треба прийти до виборчих дільниць, і зрозуміло, що вони проголосують за кого завгодно. Дякувати Богу, що руками влади, їхньою політикою, опозиційних партій всього-на-всього 4. Це багато, але якби не ці танці з бубнами, влада своїми руками якби не сприяла об’єднанню суспільства і опозиційних сил, їх би було 10, наприклад", - сказав він.

Володимир Копчак вважає, що опозиції необхідно активно діяти на місцях.

"Чому я кажу про явку зараз, 70% виборців реальних якщо прийдуть, владі треба буде більш зухвало діяти. Багато що залежить, українці це розуміють, від дій опозиційних партій на місцях. Тобто багато дуже років, як би не сварили партію Міхеїла Саакашвілі, це єдина партія, яка мала представників в усіх, навіть найдрібніших регіонах, прошарках населення Грузії. Зараз 4 партії, мені важко побудувати стратегію, якщо, наприклад, дві партії проходять, їх поки не чіпають, а дві опозиційні партії зливають штучно. Тобто зараз за рейтингами 10% має четверта опозиційна партія, ну нехай 7, добре, 8. Їм малюють щось і ще когось не пускають. Цікавий момент особистої поведінки Георгія Гахарії , який зараз набирає проценти - друга опозиційна партія - це людина, яка очолювала уряд Бедзіна Іванішвілі і очолював міністерство внутрішніх справ. Як буде діяти, якщо його пропустять в парламент, чи стане від об’єднавчою фігурою для вулиці, чи зільють його партію", - зазначив він.

Політолог зауважив, що точно знав би, за кого не голосувати, якби мав грузинський паспорт.

"Дуже цікаві процеси, тому зараз народ сподівається на явку. Опозиція втратила дуже багато часу, якимось дивом будь у мене грузинський паспорт, я не знаю, за кого я б голосував, я знав би, за кого я не голосував", - каже політолог.

Що відомо про скандальні закони, прийняті у Грузії

На початку червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".

Водночас у серпні премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що керівна партія не планує прибирати статтю про інтеграцію в Європейський Союз та НАТО з конституції