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Як у Грузії опозиції перемогти проросійську владу: пояснює політолог Володимир Копчак

Марина Клюєва
6 жовтня, 2024 неділя
21:11
Світ Грузія протести

Керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння (Тбілісі) Володимир Копчак пояснив, як опозиції у Грузії перемогти проросійську владу

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Тут багато що спізніло відбувається, час втрачений тотально, можна про 10 років казати 12 - весь час правління Грузинської мрії. Головний посил звучить таким чином: "Прийдіть на вибори". Тобто ті люди, які протестували проти закону про іноагентів, їм просто треба прийти до виборчих дільниць, і зрозуміло, що вони проголосують за кого завгодно. Дякувати Богу, що руками влади, їхньою політикою, опозиційних партій всього-на-всього 4. Це багато, але якби не ці танці з бубнами, влада своїми руками якби не сприяла об’єднанню суспільства і опозиційних сил, їх би було 10, наприклад", - сказав він.

Володимир Копчак вважає, що опозиції необхідно активно діяти на місцях.

"Чому я кажу про явку зараз, 70% виборців реальних якщо прийдуть, владі треба буде більш зухвало діяти. Багато що залежить, українці це розуміють, від дій опозиційних партій на місцях. Тобто багато дуже років, як би не сварили партію Міхеїла Саакашвілі, це єдина партія, яка мала представників в усіх, навіть найдрібніших регіонах, прошарках населення Грузії. Зараз 4 партії, мені важко побудувати стратегію, якщо, наприклад, дві партії проходять, їх поки не чіпають, а дві опозиційні партії зливають штучно. Тобто зараз за рейтингами 10% має четверта опозиційна партія, ну нехай 7, добре, 8. Їм малюють щось і ще когось не пускають. Цікавий момент особистої поведінки Георгія Гахарії , який зараз набирає проценти - друга опозиційна партія - це людина, яка очолювала уряд Бедзіна Іванішвілі і очолював міністерство внутрішніх справ. Як буде діяти, якщо його пропустять в парламент, чи стане від об’єднавчою фігурою для вулиці, чи зільють його партію", - зазначив він. 

Політолог зауважив, що точно знав би, за кого не голосувати, якби мав грузинський паспорт.

"Дуже цікаві процеси, тому зараз народ сподівається на явку. Опозиція втратила дуже багато часу, якимось дивом будь у мене грузинський паспорт, я не знаю, за кого я б голосував, я знав би, за кого я не голосував", - каже політолог. 

Що відомо про скандальні закони, прийняті у Грузії

На початку червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів". 

Водночас у серпні премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що керівна партія не планує прибирати статтю про інтеграцію в Європейський Союз та НАТО з конституції

Парламент Грузії 4 вересня ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" і поправки до ще 18 законів.

Наступного дня ЄС попередив Грузію про наслідки для шляху інтеграції до ЄС через законодавство "про сімейні цінності".

У ЄС 20 вересня заявили про готовність припинення безвізового режиму для громадян Грузії, якщо керівна партія "Грузинська мрія" продовжить "відступ від демократії".

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив про втручання країн Заходу в парламентські вибори його держави.

Вчора, 3 жовтня, спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі підписав законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ. Їх раніше не підписала і не ветувала президентка Саломе Зурабішвілі.

Теги:
Росія
вибори
Грузія
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