Спікер парламенту Грузії Папуашвілі підписав закони, які обмежуть права ЛГБТ-спільноти

Про це він повідомив у Facebook.

"Закон, який я підписую, не відображає поточні, тимчасові, мінливі ідеї та ідеології, а заснований на здоровому глузді, історичному досвіді та багатовікових християнських, грузинських та європейських цінностях", – написав Папуашвілі.

Водночас затверджені закони, серед яких документ "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", він назвав тими, які "захищають найцінніше". На його думку, те, що їх відмовилася підписувати Зурабішвілі, є "символічним".

Також спікер грузинського парламенту в дописі запевнив, що влада готова до очікуваної критики від "іноземних партнерів".

"Цей закон захищає права всіх громадян, зокрема свободу вираження поглядів, щоб права інших не порушувалися, що є суттю та ідеєю справжньої демократії. Толерантність була, є і буде відмінною рисою грузинського народу", - написав Папуашвілі.

Також спікер парламенту Грузії додав, що підписаний закон "є одним із тих, які мають найбільшу підтримку суспільства".