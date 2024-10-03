Спікер парламенту Грузії Папуашвілі підписав закони, які обмежуть права ЛГБТ-спільноти
Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі 3 жовтня підписав законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ. Їх раніше не підписала і не ветувала президентка Саломе Зурабішвілі
Про це він повідомив у Facebook.
"Закон, який я підписую, не відображає поточні, тимчасові, мінливі ідеї та ідеології, а заснований на здоровому глузді, історичному досвіді та багатовікових християнських, грузинських та європейських цінностях", – написав Папуашвілі.
Водночас затверджені закони, серед яких документ "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", він назвав тими, які "захищають найцінніше". На його думку, те, що їх відмовилася підписувати Зурабішвілі, є "символічним".
Також спікер грузинського парламенту в дописі запевнив, що влада готова до очікуваної критики від "іноземних партнерів".
"Цей закон захищає права всіх громадян, зокрема свободу вираження поглядів, щоб права інших не порушувалися, що є суттю та ідеєю справжньої демократії. Толерантність була, є і буде відмінною рисою грузинського народу", - написав Папуашвілі.
Також спікер парламенту Грузії додав, що підписаний закон "є одним із тих, які мають найбільшу підтримку суспільства".
- 4 червня керівна партія "Грузинська мрія" підготувала пакет законопроєктів, які обмежують права представників ЛГБТ.
- 27 червня Венеційська комісія опублікувала висновки щодо законопроєкту, який обмежує права ЛГБТ: Грузію закликали його не приймати, адже він може створити ворожу атмосферу.
- 5 вересня повідомлялось, що Європейський Союз висловлює жаль з приводу ухвалення парламентом Грузії у другому читанні пакета законів про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", який обмежує права ЛГБТ-спільноти. В ЄС назвали закон дискримінаційним.
- 2 жовтня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підписала в установлені строки законопроєкти, які обмежують права ЛГБТ-спільноти, проте й не наклала на них вето. У такому разі документи наберуть чинності після їх підписання спікером парламенту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.34Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе