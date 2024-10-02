Президентка Грузії Зурабішвілі не підписала закони, які обмежують права ЛГБТ: тепер це має зробити спікер парламенту
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підписала в установлені строки законопроєкти, які обмежують права ЛГБТ-спільноти, проте й не наклала на них вето. У такому разі документи наберуть чинності після їх підписання спікером парламенту
Про це повідомляє "Ехо Кавказу".
У матеріалі пояснюють: згідно з грузинською Конституцією, якщо глава держави не підписав законопроєкти, але й не наклав на них вето, вони наберуть чинності після підписання спікером парламенту протягом 5 днів.
Водночас акцентується, якщо Зурабішвілі наклала б вето на закони, керівна партія "Грузинська мрія" все одно змогла б його подолати.
Відомо, що закон "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" та поправки до ще 18 законів підтримали 84 депутати. "Грузинська мрія" пропонує у поправках заборонити, зокрема, реєстрацію будь-яких шлюбів, окрім союзу чоловіка та жінки, операції зі зміни статі та всиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами.
- 4 червня керівна партія "Грузинська мрія" підготувала пакет законопроєктів, які обмежують права представників ЛГБТ.
- 27 червня Венеційська комісія опублікувала висновки щодо законопроєкту, який обмежує права ЛГБТ: Грузію закликали його не приймати, адже він може створити ворожу атмосферу.
- 5 вересня повідомлялось, що Європейський Союз висловлює жаль з приводу ухвалення парламентом Грузії у другому читанні пакета законів про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", який обмежує права ЛГБТ-спільноти. В ЄС назвали закон дискримінаційним.
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