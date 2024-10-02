Президентка Грузії Зурабішвілі не підписала закони, які обмежують права ЛГБТ: тепер це має зробити спікер парламенту

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

У матеріалі пояснюють: згідно з грузинською Конституцією, якщо глава держави не підписав законопроєкти, але й не наклав на них вето, вони наберуть чинності після підписання спікером парламенту протягом 5 днів.

Водночас акцентується, якщо Зурабішвілі наклала б вето на закони, керівна партія "Грузинська мрія" все одно змогла б його подолати.

Відомо, що закон "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" та поправки до ще 18 законів підтримали 84 депутати. "Грузинська мрія" пропонує у поправках заборонити, зокрема, реєстрацію будь-яких шлюбів, окрім союзу чоловіка та жінки, операції зі зміни статі та всиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами.