Посли країн G7 очікують від України завершення конкурсу на посаду керівника САП і конкурентного відбору нового директора НАБУ

Про це йдеться у заяві у Twitter.

"Посли G7 були раді знову бачити президента України для продовження нашого продуктивного діалогу. Посли відзначили свою прихильність безпеці і обговорили прогрес реформ в 2021 році", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що пі дипломати вітали "історичне законодавство про судову реформу і висловили надію на його повну імплементацію".

"Вони сподіваються на подальший позитивний розвиток судової реформи в 2022 році, зокрема прозорий конкурсний процес для нових суддів Конституційного суду", - наголошується в повідомленні.

Посли сподіваються на успішну роботу антикорупційних органів і СБУ в майбутньому.

"Посли схвалили закон про НАБУ і висловили очікування конкурентного обрання його нового директора і швидкого завершення процесу відбору керівника/голови САП. Вони також висловили сподівання на прогрес у реформі, яка забезпечить трансформовану, сучасну СБУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у серпні 2020 року очільник САП Назар Холодницький пішов у відставку.

Після звільнення Холодницького САП тимчасово очолює Максим Грищук.

У жовтні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на швидке обрання нового прокурора САП.

2 грудня посли країн Великої сімки закликали Україну призначити очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.