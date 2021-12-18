Посли країн G7 очікують від України завершення конкурсу на посаду керівника САП і конкурентного відбору нового директора НАБУ
Посли країн, що входять до "Групи семи", очікують від української влади швидкого завершення процесу відбору на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Про це йдеться у заяві у Twitter.
"Посли G7 були раді знову бачити президента України для продовження нашого продуктивного діалогу. Посли відзначили свою прихильність безпеці і обговорили прогрес реформ в 2021 році", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що пі дипломати вітали "історичне законодавство про судову реформу і висловили надію на його повну імплементацію".
"Вони сподіваються на подальший позитивний розвиток судової реформи в 2022 році, зокрема прозорий конкурсний процес для нових суддів Конституційного суду", - наголошується в повідомленні.
Посли сподіваються на успішну роботу антикорупційних органів і СБУ в майбутньому.
"Посли схвалили закон про НАБУ і висловили очікування конкурентного обрання його нового директора і швидкого завершення процесу відбору керівника/голови САП. Вони також висловили сподівання на прогрес у реформі, яка забезпечить трансформовану, сучасну СБУ", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, у серпні 2020 року очільник САП Назар Холодницький пішов у відставку.
- Після звільнення Холодницького САП тимчасово очолює Максим Грищук.
- У жовтні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на швидке обрання нового прокурора САП.
- 2 грудня посли країн Великої сімки закликали Україну призначити очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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