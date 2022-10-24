Послом у Німеччині призначили спецпредставника МЗС з питань санкцій Макеєва
Спецпредставник МЗС України щодо санкційної політики Олексій Макеєв прийняв нові обов'язки надзвичайного і повноважного посла України в Німеччині
Відповідно до тексту указу президента України Володимира Зеленського та як повідомляє MDR - 24 жовтня Олексій Макеєв вступив у свої нові обов'язки.
24 жовтня новий посол України у Німеччині Олексій Макеєв вручив вірчі грамоти федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру.
"Колишній уповноважений уряду України з питань санкцій проти Росії Олексій Макеєв офіційно став новим послом своєї країни в Німеччині. У другій половині дня 46-річний Макеєв вручив федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру у його офіційній резиденції у палаці Бельвю у Берліні вірчі грамоти та звільнювальну грамоту від свого попередника Андрія Мельника", - йдеться у повідомленні.
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Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що уряд Німеччини при передачі озброєння Україні не ставить вимогу про те, як і де її не можна використовувати.
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10 жовтня надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен поділилась своїми враженнями від перебування в укритті в Києві під час повітряних тривог.
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Посол Німеччини в Україні заявила, що системи протиповітряної оборони IRIS-T виробляються спеціально для України, перша система, ймовірно, буде поставлена вже у жовтні, друга - до кінця року.
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