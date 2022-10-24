Послом у Німеччині призначили спецпредставника МЗС з питань санкцій Макеєва

Відповідно до тексту указу президента України Володимира Зеленського та як повідомляє MDR - 24 жовтня Олексій Макеєв вступив у свої нові обов'язки.

24 жовтня новий посол України у Німеччині Олексій Макеєв вручив вірчі грамоти федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру.

"Колишній уповноважений уряду України з питань санкцій проти Росії Олексій Макеєв офіційно став новим послом своєї країни в Німеччині. У другій половині дня 46-річний Макеєв вручив федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру у його офіційній резиденції у палаці Бельвю у Берліні вірчі грамоти та звільнювальну грамоту від свого попередника Андрія Мельника", - йдеться у повідомленні.