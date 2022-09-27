Про це сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю для видання Європейська правда.

"Я читала про нібито вимоги інших партнерів. У Німеччині я про це нічого не чула. Я була недавно на конференції послів, про це мова не йшла. Ми передаємо зброю і більше не можемо впливати на те, що буде зроблено з цієї зброєю", - сказала вона.

Також, на уточнювальне питання, чи буде рішення тепер в компетенції ЗСУ, вона відповіла: "А хто ж ще буде нею користуватись".

Анка Фельдгузен також заявила, що Німеччина не визнає псевдореферендуми на окупованих територіях і для них - це територія України і "Україна робить на своїй території те, що вважає за потрібне".

"Росія буде казати, що це наша територія і за наступ на нашу територію ми можемо відповісти. Це чітка ескалація з боку Росії. Ми чітко сказали, що це псевдоголосування, це не референдуми", - сказала вона.

За словами Фельдгузен, в ЄС вже ведуться переговори про нові санкції проти причетних до проведення псевдоголосувань.

"Ми будемо говорити з нашими партнерами, навіть на інших континентах, про те, що це не вибори, це просто шантаж людей, які там живуть. З нашими близькими партнерами ми вже говоримо про додаткові санкції", - додала вона.

6 вересня Die Welt повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовив у проханні прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння, а саме сучасних німецьких танків Leopard 2.

Пізніше Шольц заявив, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

Нагадаємо, що 23 вересня парламент Німеччини не проголосував за рішення про передачу танків Україні.

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