Україна отримає систему ППО, якої немає у Бундесверу, - посол Німеччини
Системи протиповітряної оборони IRIS-T виробляються спеціально для України, перша система, ймовірно, буде поставлена вже у жовтні, друга - до кінця року
Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю "Європейській правді".
"Бундесвер їх не має. Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot та інші, в Німеччині я їх ніколи не бачила", - заявила Фельдгузен.
За її словами, перша система, ймовірно, буде поставлена вже у жовтні, друга - до кінця року, а ще дві вже наступного року.
"Їх зараз виробляють і я дуже сподіваюсь, що друга буде до кінця року, а решта наступного року. Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко прийняте. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений", - сказала посол.
- 6 вересня Die Welt повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовив у проханні прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння, а саме сучасних німецьких танків Leopard 2.
- Пізніше Шольц заявив, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.
- 23 вересня парламент Німеччини не проголосував за рішення про передачу танків Україні.
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Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що уряд Німеччини при передачі озброєння Україні не ставить вимогу про те, як і де її не можна використовувати.
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