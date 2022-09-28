Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю "Європейській правді".

"Бундесвер їх не має. Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot та інші, в Німеччині я їх ніколи не бачила", - заявила Фельдгузен.

За її словами, перша система, ймовірно, буде поставлена вже у жовтні, друга - до кінця року, а ще дві вже наступного року.

"Їх зараз виробляють і я дуже сподіваюсь, що друга буде до кінця року, а решта наступного року. Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко прийняте. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений", - сказала посол.

6 вересня Die Welt повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовив у проханні прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння, а саме сучасних німецьких танків Leopard 2.

Пізніше Шольц заявив, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

23 вересня парламент Німеччини не проголосував за рішення про передачу танків Україні.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що уряд Німеччини при передачі озброєння Україні не ставить вимогу про те, як і де її не можна використовувати.

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