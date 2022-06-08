Про це повідомляє Уряд Канади.

Канада заборонила рекламним агентствам та агентствам зі зв'язків з громадськістю працювати на російські нафтогазові компанії в рамках нової хвилі санкцій, спрямованих на посилення тиску на путінський режим.

Новий раунд санкцій Канади включає також заборону надавати інжинірингові та бухгалтерські послуги.

"Нові заходи вводять заборону на експорт 28 послуг, життєво важливих для функціонування нафтової, газової та хімічної промисловості Росії, включаючи технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги", - сказано у повідомленні міністерства.

Обмеження ввели "у відповідь на кричуще і невиправдане вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну".

"Канада зробить все, що в її силах, щоб завадити Путіну підживлювати та фінансувати свою військову машину", - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

На нафту, газ та хімпромисловість припадає близько 50% доходів федерального бюджету Росії, зазначає МЗС.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому Канада ввела санкції проти понад 1070 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі. Також вона може стати першою країною, яка ухвалить законопроєкт про конфіскацію майна та грошей росіян на своїй території.

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